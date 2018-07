huffingtonpost

: Pressing leghista sul decreto dignità. Galli, il vice di Di Maio: 'È insufficiente, va integrato' - HuffPostItalia : Pressing leghista sul decreto dignità. Galli, il vice di Di Maio: 'È insufficiente, va integrato' - napalmina : RT @CaressaGiovanni: Il pressing leghista sul caso dei fondi ha finito per irritare il Quirinale. #Salvini: chiudete i porti, #Mattarella:… - imfree81 : E che cazzo!!! Il pressing leghista sul caso dei fondi ha finito per irritare il Quirinale -

(Di martedì 10 luglio 2018) Si intensifica ilper modificare ilDignità. Dalle colonne del Foglio è lo stessodi Luigi Di, ilDario, a definire "" ile auspicare delle modifiche:"Ilelaborato da Dinon è sufficiente", afferma. Il motivo principale? "L'aggravio contributivo dello 0,5 per cento sui rinnovi dei contratti a termine, che pure si aggiunge a un 1,4 per cento voluto dalla sinistra, risponde alla volontà del M5S .... A livello del tutto personale, propongo che anziché mettere una penalizzazione del genere, s'introduca uno sgravio di mezzo punto come premio per chi stabilizza i contratti a termine. È una modifica piccola, lo so, ma significativa".Sempre al Foglioaggiunge che "ilnon va stravolto, ma integrato":"Sarebbe doveroso, nella fattispecie, adoperarsi ...