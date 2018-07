Prato | la truffa delle visite in nero | quattro medici arrestati

Prato - arrestati 4 medici : visite in nero in ospedale/ Ultime notizie - peculato e truffa : 18 indagati : Prato, arrestati 4 medici: visite in nero in ospedale in orario di lavoro. Ultime notizie, peculato e truffa allo Stato sono alcune delle accuse: 18 indagati. (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 16:10:00 GMT)