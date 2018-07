Potenzialmente critici anche i problemi Wind del 10 luglio | possibile down della Rete

optimaitalia

: Potenzialmente critici anche i #problemiWind del 10 luglio: possibile down della Rete - OptiMagazine : Potenzialmente critici anche i #problemiWind del 10 luglio: possibile down della Rete -

(Di martedì 10 luglio 2018) Sono molto preoccupantioggi 10. A partire dalle 7.30 di questa mattina, infatti, alcuni utenti legati all'operatore hanno fatto sapere di aver riscontrato delle anomalie durante il normale utilizzo dei servizi offerti dalla compagnia telefonica. Al momento non ci sono ancora gli estremi per parlare di vero e proprio, ma è chiaro che quanto riscontrato con 3 Italia nello stesso arco temporale rappresenti un grosso monitoper l'altro brand che compone la famosa alleanza.In un contesto di questo tipo, diventa cruciale tenere a mente le segnalazioni giunte direttamente da Servizio Allerta, con cui potremo notare una curva crescente relativa ai. Come accennato, la situazione appare decisamente più sotto controllo rispetto altotale di 3 Italia, ma considerando la questione inerente la condivisione delle Reti efusione tra ...