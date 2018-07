POTENZA | MACEDONE TERRORISTA ISIS ARRESTATO Ultime notizie | il Gip | “Avrebbe potuto

POTENZA - arrestato cittadino macedone legato all’estremismo islamico : si addestrava per un attacco terroristico : Aveva visto circa 900 video per modificare armi, Agim Miftarov, il 29enne macedone arrestato dai Ros con l’accusa di addestramento ad attività con finalità di terrorismo. “La gravità e attualità dei fatti fa ritenere imminente e concreto il pericolo che dalle condotte dell’indagato scaturissero reati ancora più gravi, quale quello di porre in essere un attentato attesa l’azione di auto addestramento compiuto” scrive il gip della ...