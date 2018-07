Potenza | arrestato cittadino macedone legato all’estremismo islamico | si addestrava per

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 luglio 2018) Aveva visto circa 900 video per modificare armi, Agim Miftarov, il 29ennedai Ros con l’accusa di addestramento ad attività con finalità di terrorismo. “La gravità e attualità dei fatti fa ritenere imminente e concreto il pericolo che dalle condotte dell’indagato scaturissero reati ancora più gravi, quale quello di porre in essere un attentato attesa l’azione di auto addestramento compiuto” scrive il gip della Procura di Roma, Anna Maria Gavoni, nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il ragazzo era ospite del Centro di Permanenza per il Rimpatrio nel potentino dal 27 aprile, a seguito di una perquisizione del suo appartamento nel viterbese nel quale erano stati trovati droni e abbigliamento militare. L’ipotesi è che Agim si stesse auto-addestrando in vista di eventuali future iniziative terroristiche. L’indagine sul...