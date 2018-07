Posta su Instagram la foto del lato B e i fan impazziscono La riconoscete?

Milano - la proPosta di matrimonio arriva durante il concerto di Jovanotti. Il cantante su Instagram : “Mi avete commosso” : La proposta di matrimonio è arrivata durante il concerto di Jovanotti al Forum di Assago. Luigi, futuro sposo, ha aspettato l’esecuzione del brano “A te” e si è inginocchiato davanti alla fidanzata Amelia per formularle la canonica proposta. Il video è arrivato a Jovanotti che lo ha rilanciato sul canale Instagram “Mi fate commuovere ragazzi! Grazie per avermi mandato il video. Vi auguro una bella vita piena di amore e di ...

Iran - Posta su Instagram video mentre balla : 18enne arrestata : Iran, posta su Instagram video mentre balla: 18enne arrestata Iran, posta su Instagram video mentre balla: 18enne arrestata Continua a leggere L'articolo Iran, posta su Instagram video mentre balla: 18enne arrestata proviene da NewsGo.

Iran - Posta su Instagram video mentre balla : 18enne arrestata : Le autorità Iraniane hanno arrestato una 18enne che aveva postato sul suo account Instagram una serie di video che la ritraevano mentre ballava senza il velo in testa. La tv di Stato ha trasmesso una ...

Giovanni Ciacci Posta su Instagram la doccia di Raimondo Todaro. Il video fa impazzire i fan : «Tanta roba» : E la "vendetta" è arrivata. Giovanni Ciacci, ormai star indiscussa dal web - in attesa del ritorno a Detto Fatto - avrebbe tirato "un brutto scherzo" al suo maestro di...

Giovanni Ciacci Posta su Instagram la doccia di Raimondo Todaro e fa impazzire i fan : «Tanta roba» Video : E la "vendetta" è arrivata. Giovanni Ciacci, ormai star indiscussa dal web - in attesa del ritorno a Detto Fatto - avrebbe tirato "un brutto scherzo" al suo maestro di...

Niccolò Bettarini - il fotomontaggio commovente del papà. E su Instagram Posta i precedenti degli aggressori : Niccolò Bettarini sarebbe stato aggredito e accoltellato solo perché figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. E il padre pubblica su Instagram una stories che mette in risalto la...

Instagram : sulle Storie arrivano le domande a risPosta aperta : La fase creativa di Instagram non sembra proprio conoscere tregua. La piattaforma di photo-sharing più diffusa al mondo ha da poco messo a regime la sua IGTV , fatta di video verticali, annunciato i primi filtri AR realizzati da terzi , VIP come Ariana Grande, , gli stickers musicali , ed un rinnovato tab Esplora ...

Le Instagram Stories accolgono le domande a risPosta aperta : L'ultima novità di Instagram ad arrivare dopo reactions e sondaggi è la possibilità di arricchire le Stories con domande a risposta aperta L'articolo Le Instagram Stories accolgono le domande a risposta aperta proviene da TuttoAndroid.

Michelle Hunziker ubriaca? Alcol test su Instagram / “Mio marito mi ha fatto bere” : la risPosta agli haters : Michelle Hunziker ubriaca su Instagram? Nel corso di una diretta fa un Alcol test casalingo e ammette: "Mio marito mi ha fatto bere di brutto"(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:36:00 GMT)

“Sono ubriaca”. Michelle - ma che combini? Video esilarante e polemiche. La Hunziker ha Postato su Instagram dei momenti molto privati : Michelle Hunziker è un’icona di bellezza assoluta. Una donna amata da tutti, per la sua simpatia, la sua naturalezza e il suo essere sempre così spontanea e naturale che ti dà l’idea di non cambiare mai tra il palco dei grandi programmi e le mura domestiche. Anche la sua pagina Instagram è seguitissima, ed è proprio lì che si può apprezzare Michelle nel modo più vero possibile. Ogni tanto, però, qualcuno le dà un tiratina ...

Uomini e Donne – E’ finita tra Sara e Luigi : botta e risPosta a colpi di ‘dirette Instagram’ - e Lorenzo se la ride [VIDEO] : Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni a colpi di dirette Instagram: le verità dei due ex fidanzati sulla breve storia dopo il programma Uomini e Donne Hanno fatto sognare tantissimi spettatori durante la trasmissione di Uomini e Donne, ma Sara e Luigi non stanno più insieme. La storia d’amore, se così la si può chiamare, tra la bella tronista napoletana e il suo corteggiatore siciliano è durata ben poco al di fuori del programma ...

Ariel Winter contro le regole di Instagram : riPosta la foto che era stata cancellata dal social : E continuerà a ripubblicarla se la elimineranno ancora The post Ariel Winter contro le regole di Instagram: riposta la foto che era stata cancellata dal social appeared first on News Mtv Italia.

Paolo Bonolis non è mai su Instagram con la moglie. La risPosta di Sonia Bruganelli : Perché Paolo Bonolis non è mai su Instagram con la moglie? La risposta arriva da Sonia Bruganelli con un post che non lascia spazio ai dubbi. La moglie del celebre conduttore è molto attiva sui social e spesso bersaglio di critiche e pettegolezzi. Brillante, ironica e spesso provocatoria, Sonia non ha mai avuto paura mi mostrare su Instagram la sua vita quotidiana, fatta (anche) di party esclusivi, jet privati e borse firmate, attirando spesso ...

“Lo dovete sapere”. Bomba su XXXTentacion. La mamma del rapper Posta una foto su Instagram e lascia tutti sconvolti : È morto qualche giorno fa, in Florida, ucciso a colpi di pistola nella sua macchina di fronte a una concessionaria di moto di Miami: la morte del giovane rapper XXXTentacion ha lasciato il mondo sconvolto. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo sarebbe stato ucciso per casualità in un tentativo di rapina finito male. Non c’era dunque premeditazione: i due malintenzionati, che sono fuggiti a bordo di un suv scuro, secondo quanto ...