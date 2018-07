Pomeriggio 5 e Domenica Live | svelata la data di inizio

La Prima Volta : nuova trasmissione di Cristina Parodi nella domenica Pomeriggio di Rai 1 : La Prima Volta è la nuova trasmissione di Cristina Parodi . nella presentazione dei nuovi palinsesti autunnali 2018/19, abbiamo scoperto che la Parodi avrà un ruolo ben definito all’interno del pomeriggio domenica le di Rai 1. La rete ammiraglia della tv di Stato ha pensato di riaffidare alla giornalista un segmento della domenica e non tutto il pomeriggio come per l’anno precedente. Cristina Parodi alla conduzione de La Prima Volta Dopo il primo ...

Domenica In vs Domenica Live : ascolti Pomeriggio 6 maggio 2018 : Domenica In vs Domenica Live: chi ha vinto la sfida di ascolti di ieri, Domenica 6 maggio? Nel pomeriggio di Rai 1 si è parlato del ruolo dei papà di oggi, di canto e di ballo; nel salotto di Canale 5, invece, l’argomento principale è stato ovviamente Il Grande Fratello 15, fra polemiche, baci e corna. Secondo voi, cosa ha interessato più gli italiani?!? Domenica In e i padri della società di oggi "Un complotto di famiglia per ...