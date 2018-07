Più liti e turn over fra precari : le sei «trappole» per il lavoro : Per rinnovare, o prorogare, un contratto a termine in corso, o se si vuole stipulare un nuovo rapporto a tempo di durata superiore ai 12 mesi, un’impresa, d’ora in avanti, sarà tenuta a indicare la causale. Risultato? Che si riportano le aziende dentro un sentiero normativo molto stretto, con il rischio di nuovi contenziosi...

Farmaci - rivoluzione anti-age : con senolitici vita Più lunga e in salute : Tenere a distanza le malattie legate all’età, per una vita più lunga e una vecchiaia in salute. E’ la promessa dei Farmaci senolitici, composti gero-protettori su cui scommettono ricercatori di tutto il mondo, protagonisti di uno studio su ‘Nature Medicine’ condotto sui roditori. L’iniezione di cellule senescenti in giovani topi comporta una perdita di salute e di funzionalità, ma trattare questi animali con una ...

Ilva : Lucaselli (Fdi) - scelta politica non Più rimandabile : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – ‘Ci auguriamo che oggi si muova un passo in avanti decisivo circa il rilancio di Ilva. Ci auguriamo inoltre che il Ministro Di Maio voglia aggiornare anche l’opinione pubblica e il mondo politico su ciò che ‘ha rilevato’ dalla lettura delle carte”. Lo dichiara in una nota la deputata tarantina di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli. “Oramai – aggiunge – siamo ...

Pd - Martina contro Renzi : “Ingiuste critiche a Gentiloni”. Sala : “Non può Più fare la guida”. Lui : “Io polemico? Solo politica” : Quasi 24 ore dopo l’attacco di Matteo Renzi dal palco dell’assemblea Pd, qualcuno dentro il partito prova a reagire. Il neo segretario Maurizio Martina, non più Solo reggente, ad esempio è intervenuto in difesa dell’ex premier Paolo Gentiloni che è stato duramente messo sotto accusa dall’ex segretario. “Sono critiche sbagliate e ingiuste”, ha detto intervistato dall’Ansa Martina, “non le ho ...

Dopo Salvini - in Libia arriva a sorpresa Moavero. La Farnesina punta su Più politica - a differenza del Viminale : La migliore, più efficace "arma" per porre fine al caos libico è quella della diplomazia. Ed è su questo terreno che l'Italia intendere tornare a giocare un ruolo di primo piano nella stabilizzazione di quello che per Roma rappresenta, e non solo per l'"emergenza" migranti, un Paese-chiave nella sponda Sud del Mediterraneo. E' questo il senso politico della missione "a sorpresa" condotta oggi a Tripoli dal ministro degli ...

Migranti - crisi e contestazioni : la politica ha perso la bussola - nessuno ci capisce Più niente : Intendiamoci, non sto accusando nessuno di essersi improvvisamente rincretinito. Il fatto è però che persino là dove il cittadino comune è solito informarsi (partiti, televisioni, giornali) per cercare di raccapezzarsi sull’attuale situazione politica in rapidissima evoluzione, l’incertezza da noi regna sovrana. Il Partito democratico, che dettava la linea politica della sinistra e del centro democratico del Paese, dopo le tremende scoppole ...

Infortuni : Furlan - ancora morti e feriti - serve Più attenzione da politica : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “ancora morti e feriti oggi nei posti di lavoro. Una scia di sangue, sofferenze e sacrifici umani senza fine. Il tema della sicurezza meriterebbe piu attenzione da parte della politica’ dalle istituzioni e dagli organi di controllo. Prevenire significa salvare vite umane. Non dimentichiamolo mai”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprimendo la vicinanza ...

Fondò l'esercito di Silvio - ora passa con Meloni : 'In Fi non si può Più fare politica' : 'In Forza Italia non era più possibile fare politica', così nei commenti su Facebook Simone Furlan che oggi ha ufficializzato il suo passaggio a Fratelli d'Italia. 'Sono felice di annunciare l'adesione Fratelli d'Italia di Simone Furlan già ...

La prima notte del giudizio : la politica reale fa Più orrore di quella fiction : 5 luglio 2018: arriva nelle sale italiane La prima notte del giudizio, quarto film di quello che, ormai, è diventato il franchise più politico degli ultimi anni. Era il 2013, infatti, quando James DeMonaco sviluppava il primo film, in tandem con Jason Blum, il re Mida delle produzioni low budget. L’idea dello Sfogo (traduzione italiana del termine originale Purge, purificazione), cioè di una modalità istituzionalizzata di violenza per 12 ore ...

C'è Vladimir Luxuria? Allora scordatevi i soldi : lo sfregio - politico - alla trans Più famosa d'Italia : C'è Vladimir Luxuria ? Allora niente contributi dal comune. La trans più famosa d'Italia, arrivista ed ex parlamentare di Rifondazione Comunista, sarà la madrina del Rainbow Festival, una ...

Viaggi & Turismo : le tendenze cambiano - Più prenotazioni nei posti Più insoliti : NOVASOL, leader europeo nelle case vacanze, ha effettuato un sondaggio con lo scopo di conoscere quali sono le destinazioni più desiderate dai turisti per aumentare il proprio portfolio di 50.000 proprietà. Gli esiti del sondaggio hanno evidenziato un aumento dell’interesse verso le destinazioni europee più insolite e originali. In 50 anni di attività ininterrotta NOVASOL ha potuto osservare i cambiamenti delle preferenze dei Viaggiatori e in ...

