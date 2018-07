Pick-up 2018 | quale scegliere? I 10 migliori modelli

gqitalia

(Di martedì 10 luglio 2018) Chevrolet Silverado Il Chevrolet Silverado è uno dei tre-up che si spartisce la fetta più grossa del mercato americano. Da noi non è in vendita ma negli USA si può acquistare in due versioni, la 1500 e la HD, che partono rispettivamente da 28.300 e 34.400 dollari. Il più piccolo è lungo cinque metri e quindi centimetri, mentre il più grande sfora i sei. Per i motori la scelta è tra un 4.3 V6, un 5.3 V8 e un 6.2 V8, ovviamente tutti a benzina. Fiat Fullback Con il Fullback la Fiat si cimenta per la prima volta nel settore dei-up da una tonnellata di carico utile. Tecnicamente è strettissimo parente del Mitsubishi L200, un modello storico del settore. La lunghezza sfiora i 5,3 metri e per la trazione c’è la doppia scelta tra posteriore e integrale. Quanto ai motori, per il mercato italiano è disponibile un 2.4 turbodiesel da 150 o 180 CV Ford F-350 I Ford Serie F sono i ...