Piccolo-Lamparelli | nuovo stop rimozione auto danno economico romani

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma – “Da tre anni Roma e’ senza servizio diveicoli. Dopo la quarta promessa di gara entro giugno 2018 ecco l’ennesimo flop: il bando e’ da rifare. Noi come gruppo Pd abbiamo piu’ volte segnalato in sede di commissione mobilita’ anomalie, incertezze, l’assenza di un riferimento all’applicazione delle ganasce immobilizzatrici e soprattutto l’assenza di salvaguardia del posto di lavoro per gli addetti gia’ operanti nel servizio rimozioni”. “I tre anni di blocco del servizio hanno prodotto piu’ soste in doppia fila e il fastidioso fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nel mese di novembre il presidente della commissione Mobilita’ Enrico Stefa’no prometteva che entro la fine del 2017 sarebbe stata espletata la gara. Siamo a meta’ 2018 e con molta probabilita’ ci ...