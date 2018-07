Piazza Affari | scambi in forte rialzo per Fincantieri

Piazza Affari : andamento sostenuto per Ferragamo : Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso , con una variazione percentuale dell'1,86%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : profondo rosso per Banca Carige : In forte ribasso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un disastroso -2,38%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza ...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 24% : Roma, 10 lug., askanews, - Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna in avvio lo 0,24% mentre l'All Share avanza dello 0,17%.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dalla Germania (10 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a restare sopra i 22.000 punti. Tra i dati macroeconomici in agenda l'indice Zew. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:43:00 GMT)

Piazza Affari recupera con le altre borse. Scemano preoccupazioni su commercio : Teleborsa, - Giornata molto positiva per Piazza Affari e gli altri listini azionari europei , che chiudono cle trattazioni con buoni guadagni, in scia anche alla performance positiva di Wall Street ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari dà qualche segnale positivo - +0 - 63% - : Teleborsa, - Giornata in moderato rialzo per il settore bancario italiano, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.

Calo per il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 22% - - rosso per Campari - -1 - 42% - : Teleborsa, - Calo per l'indice del settore alimentare italiano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage scivola a ...

Prima seduta della settimana positiva per Piazza Affari - bene i petroliferi : (Alliance News) - Milano termina in rialzo la Prima seduta di settimana, seguendo il trend generalmente positivo degli altri mercati europei. Non vi sono notizie economiche di rilievo, mentre il panorama politico europeo viene scosso dalle...

CNH Industrial corre a Piazza Affari : Teleborsa, - Ottima seduta per la CNH Industrial, che avanza del 2,27% in Borsa, risultando uno dei migliori titoli di oggi nel paniere del FTSE MIB. Una performance che si allinea a quella positiva ...

Piazza Affari : i migliori e i peggiori della giornata : ...che porterebbe ad un'alta inflazione in parallelo ad una bassa crescita anche livello globale ma sottolineano gli esperti attualmente le politiche monetarie e la struttura di base dell'economia ...

Piazza Affari : i migliori e i peggiori della giornata : Speculare un'altra situazione"calcistica" quella del Milan : questa mattina ha infatti avuto luogo la procedura di escussione da parte del fondo Elliott sul 100% del capitale della Rossoneri Sport ...