Piazza Affari | luce verde per Carel Industries

Piazza Affari : Mondo Tv sale verso 3 - 707 Euro : Grande giornata per Mondo Tv , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,72%. L'andamento di Mondo Tv nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe ...

Piazza Affari : sviluppi positivi per Fiera Milano : Seduta decisamente positiva per Fiera Milano , che tratta in rialzo del 4,39%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Fiera Milano evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

SOL scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : A picco SOL , che presenta un pessimo -2,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Fincantieri : Grande giornata per il principale complesso cantieristico al mondo , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,48%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che ...

Piazza Affari : andamento sostenuto per Ferragamo : Punta con decisione al rialzo la performance della maison del lusso , con una variazione percentuale dell'1,86%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'...

Piazza Affari : profondo rosso per Banca Carige : In forte ribasso la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che mostra un disastroso -2,38%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB , ad evidenza ...

Piazza Affari apre in rialzo - Ftse Mib +0 - 24% : Roma, 10 lug., askanews, - Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna in avvio lo 0,24% mentre l'All Share avanza dello 0,17%.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dalla Germania (10 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari prova OGGI a restare sopra i 22.000 punti. Tra i dati macroeconomici in agenda l'indice Zew. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 03:43:00 GMT)

Piazza Affari recupera con le altre borse. Scemano preoccupazioni su commercio : Teleborsa, - Giornata molto positiva per Piazza Affari e gli altri listini azionari europei , che chiudono cle trattazioni con buoni guadagni, in scia anche alla performance positiva di Wall Street ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari dà qualche segnale positivo - +0 - 63% - : Teleborsa, - Giornata in moderato rialzo per il settore bancario italiano, che termina gli scambi sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.

Calo per il comparto alimentare a Piazza Affari - -1 - 22% - - rosso per Campari - -1 - 42% - : Teleborsa, - Calo per l'indice del settore alimentare italiano che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage scivola a ...

Prima seduta della settimana positiva per Piazza Affari - bene i petroliferi : (Alliance News) - Milano termina in rialzo la Prima seduta di settimana, seguendo il trend generalmente positivo degli altri mercati europei. Non vi sono notizie economiche di rilievo, mentre il panorama politico europeo viene scosso dalle...

