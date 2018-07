Peter lo scudiero | l’amore proibito della principessa ribelle Margaret

vanityfair

(Di martedì 10 luglio 2018) Fu colpa di un granello di polvere, forse di un capello. Quel gesto di pulirgli la divisa con la mano guantata rivelò agli altri, soprattutto ai giornalisti presenti, che tra la figlia del re, sorellaregina, e il ben più esperto capitano dell’aviazioneTownsend c’era del tenero. Una passione esplosa cinque anni prima, quando Giorgio VI e sua moglie Elisabetta, che nutrivano per Townsend la massima fiducia, gli chiesero di accompagnare la più giovane delle loro ragazze ad Amsterdam, dove Giuliana, un’altra donna, era appena stata proclamata regina d’Olanda. Già piuttosto inquieta, già piuttosto scalmanata,non ci mise molto a perdersi. Alto, atletico, bello,rappresentava per lei l’occasione per esplorare quella sessualità accesa che, si dice, laaveva già avuto modo di sfamare con l’amica Sharman Douglas, figlia ...