Perotti | “Roma deve ripartire da semifinale Champions”

calcioweb.eu

: Serie A Roma Perotti: «Ripartiamo possiamo fare una bella stagione» - #Serie #Perotti: #«Ripartiamo - zazoomblog : Serie A Roma Perotti: «Ripartiamo possiamo fare una bella stagione» - #Serie #Perotti: #«Ripartiamo - caterinagio80 : Perotti: 'I Mondiali? La delusione più grande' - DanieleStampeg1 : Roma, Perotti: 'I nuovi ci aiuteranno molto' - Il corriere del calcio -

(Di martedì 10 luglio 2018) “Il fatto di essere arrivati indi Champions ha dimostrato quello che siamo capaci di fare, non è stata una casualità. Si può passare il primo turno, poi abbiamo battuto Shakhtar e Barcellona, non è una casualità. Dobbiamo ricominciare da lì e dal campionato”. E’ pronto a iniziare una nuova stagione l’attaccante della Roma, Diego, che dice la sua sulle sfide che attendono la compagine giallorossa. “Non possiamo perdere quei punti. Se avessimo equilibrio di fare grandi partite con le grandi squadre e non perdere quelle che sembrano più semplici a priori -sottolinea il giocatore argentino a ‘Roma Tv’-. Dobbiamo cominciare da lì, dobbiamo fare un buon ritiro. Farlo qui è meglio, qui hai tutto. Dobbiamo allenarci forte. Arriverà una lunga stagione come quella dello scorso anno, dobbiamo essere tutti pronti”. Spazio poi ...