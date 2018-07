Percorsi Gran Riserva | il nuovo Tour del Gusto di Chef Rubio #birraperoni #chefrubio

laragnatelanews

(Di martedì 10 luglio 2018) Siamo abituati a vederein giro per l’Italia. Ma questa volta la storia cambia e vedremo uno deglipiù irriverenti d’Italia alle prese con quattrotra storie, personaggi e sapori dalla Campania al Lazio, dalla Basilicata all’Emilia Romagna. Via dal caos e dalla frenesia della città, dove il tempo si ferma a darci modo di godere di quello che non dovrà mai scomparire. E dove il tempo è ancora l’ingrediente che fa la differenza per la preparazione e la maturazione di prodotti alimentari che raccontano l’identità e il carattere di un’Italia profondamente legata alle sue migliori tradizioni. Prende il via oggi, ildel” che vedrà protagonistasulle pagine Facebook e InstagramPeroni e in una sezione dedicata su www.peroni.it. Quattro video-guide, per quattro video-ricette dedicate ad alcuni prodotti ...