Perché l' Italia deve pretendere una discussione seria sui limiti del Fiscal Compact

Migranti : Di Maio - Macron vuole usare Italia perchè crolla nei sondaggi : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Non ne possiamo più di Macron che ci fa la morale. Vedo Macron in grande difficoltà, sta crollando nei sondaggi e quindi sta cominciando a fare l’arrogante pensando di utilizzare l’Italia per rifarsi una reputazione in Francia, ma non è più il tempo dell’arroganza…”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, Macron vuole usare Italia perchè ...

E Perché non vi portate gli italiani in difficoltà a casa vostra? : Le tasse che ogni anno vengono pagate da ogni contribuente servono affinché lo Stato possa e debba sostituirsi alla personale solidarietà dei singoli, che potrebbero anche decidere di prendere parte a qualche programma di inserimento e accoglienza ma non possono essere né obbligati a farlo né tantomeno possono essere criticati per il fatto che una serie di problemi personali impedisce loro di spendersi in prima persona con iniziative più ...

Perché in Italia serve una legge sul revenge porn : 'Le persone dichiarate colpevoli di revenge porn, si troveranno ad affrontare pene severe quando entreranno in vigore le nuove linee guida per le sentenze.' Questo è quanto riportato dalla BBC il 5 ...

Problemi Facebook in inglese (anche Messenger) : Perché non funzionano in italiano e non si riescono a pubblicare post : Una gran bella regna i Problemi Facebook in inglese ma pure quelli Messenger: le app del social network non funzionano in italiano da svariate ore, a seguito di aggiornamenti rovinosi che pure per molti hanno significato non poter normalmente pubblicare post attraverso il proprio profilo. Cosa sta succedendo, esiste una soluzione per il bug bloccante? I Problemi Facebook in inglese e poi pure quelli Messenger sono partiti esattamente dal ...

Perché l'Italia è il mercato che cresce di più per Flixbus : In Italia Flixbus collega ormai 300 città e ha trasportato dieci milioni di persone. Oltre 1.500 i posti di lavoro creato. Ecco i prossimi obiettivi

Perché l’Italia è il mercato che cresce di più per Flixbus : (Foto: Flixbus) Flixbus, la compagnia di pullman low cost che percorre le strade di tutta Europa è in Italia ormai da tre anni. Risale al luglio del 2015 il primo viaggio (da Milano a Venezia) per uno dei veicoli dell’azienda tedesca. Che ora festeggia questo anniversario con “oltre 10 milioni di persone trasportate, più di 300 città collegate e 1.500 posti di lavoro creati”, spiega Andrea Incondi, direttore generale del gruppo ...

Giorgia Meloni - fuga da Fratelli d'Italia : chi va con la Lega e Perché per Matteo Salvini non è un affare : Il vento gonfia le bandiere di Pontida e trascina su quel pratone gli stendardi un po' derelitti degli alleati di centrodestra in astinenza di potere. Se a farne le spese è soprattutto, in termini ...

Salerno : maestra di ruolo licenziata Perché senza laurea - è il primo caso in Italia : Proprio mentre il governo stava varando il "decreto dignità", una sentenza della Corte di Appello di Salerno ha stabilito il licenziamento di una maestra elementare quarantenne in possesso del solo diploma magistrale (e dunque senza laurea). È il primo caso in Italia ed è la prima conseguenza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato sui diplomati che, quindi, non potranno più accedere alle graduatorie che fino a poco tempo fa davano diritto ...

Immigrati : il rapporto costi-benefici è positivo per l’Italia. Ecco Perché : Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha ribadito l’importanza del contributo dei lavoratori Immigrati regolari per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale. Una conferma del saldo in attivo per le “casse” italiane arriva anche dallo studio della Fondazione Leone Moressa: i dati riferiti all’anno di imposta 2015, elaborati con due differenti metodi di calcolo, portano a un risultato positivo tra 2,1 e 2,8 miliardi di euro ...

Migranti - effetto domino : Perché l’accordo tedesco penalizza Austria e Italia : l’accordo trovato in Germania sulla gestione di Migranti irregolari sta mettendo a dura prova il rapporto tra gli stati dell’Unione. Preoccupato per eventuali respingimenti alla frontiera con la Germania, il premier Austriaco Kurz chiede spiegazioni urgenti a Berlino. Il problema è che l'intesa Merkel-Seehofer è di difficile applicazione. La Germania ha un accordo bilaterale con Vienna ma non con l'Italia. Il rischio è di assistere al ...

Wikipedia oscurata - Perché?/ Direttiva Ue sul copyright - protesta la sezione italiana : Perché non funziona : Wikipedia oscurata, perché? L’enciclopedia online non funziona, protesta contro le direttive sul copyright che vorrebbe introdurre a breve il parlamento europeo(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 13:07:00 GMT)