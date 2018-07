Per il ministro Costa lupi e orsi non si toccano Il caso

[Il ritratto] Tria il ministro trapezista sospeso Pericolosamente fra due padroni. Ma ha un piano : Nel suo primo discorso alla Camera, il ministro dell'Economia ha fatto chiaramente intendere che è impossibile esaudire tutti i desideri dei due maggiori firmatari del contratto, non potendo reperire ...

Gran Bretagna - il governo May Perde pezzi : dopo il ministro della Brexit lascia anche Boris Johnson : È un vero e proprio terremoto quello in corso nel governo britannico. In meno di 24 ore si sono dimessi prima il Segretario di Stato per la Brexit, David Davis, seguito a ruota dai sottosegretari Steven Baker e Suella Braverman, e poi anche il responsabile degli Esteri, Boris Johnson. Per Theresa May, che affronta la crisi più difficile da quando a...

Gb - altro colpo Per Theresa May : se ne va il ministro degli Esteri | "Il sogno della Brexit sta morendo" : Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale soft della premier britannica sull'uscita dall'Ue.

Ambiente - Ministro Costa : confische Per chi commette illeciti - daspo Per chi inquina : “Il sequestro ai fini di confisca per chi commette illeciti ambientali“: lo propone il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto Ecomafia 2018 di LegAmbiente. “Chi commette un reato di natura ambientale e non sa giustificare i proventi sua attività rientra nello stesso principio utilizzato per i sequestri alla mafia“. Il Ministro Sergio Costa promette “una rivoluzione ...

Dominic Raab è il nuovo ministro Per Brexit del governo britannico : Il parlamentare Conservatore Dominic Raab è stato nominato questa mattina nuovo Segretario di Stato per l’Uscita dall’Unione Europea: è il ruolo del governo britannico a cui comunemente ci si riferisce con l’espressione “ministro per Brexit”. La sua nomina è arrivata The post Dominic Raab è il nuovo ministro per Brexit del governo britannico appeared first on Il Post.

