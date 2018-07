Per Cdp manca ancora la lista del Tesoro

CDP : Marcello Sala in pole position Per la poltrona di A.D. : ... il 13 luglio prossimo l'assemblea di CDP si prepara a votare a chi affidare la guida della società per azioni controllata per circa l'86% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per il 14% ...

Fusione Fs-Anas e Cdp - i due rebus da sciogliere Per l'alleanza al governo : La partita più strategica è quella che verrà giocata entro la fine della prossima settimana sulle nomine di Cassa Depositi e Prestiti, la cassaforte controllata dal Tesoro e partecipata dalle fondazioni che gestisce 250 miliardi di risparmio postale. Ma il nodo Cdp si sta intrecciando nelle ultime ore con quello relativo alle nozze tra le Fs e l'Anas, volute dal governo Renzi, celebrate frettolosamente prima di Natale dal governo Gentiloni ma ...

Scannapieco ad - Palermo direttore generale : il compromesso Lega-5 Stelle Per Cdp : I nomi in pole per la nuova cabina di controllo di Cassa depositi e prestiti ci sono e sono nomi di compromesso tra i due azionisti di governo, cioè Lega e 5 Stelle. Nomi che accontentano tutti, incluse le Fondazioni, l'altro socio di peso della Cassa: l'ex numero uno di Mps Massimo Tononi per la presidenza, il vicepresidente della Bei Dario Scannapieco per il ruolo di amministratore delegato. Per tenere in piedi l'equilibrio spunta una ...

Di Maio : Per debiti P.A. intervento Cdp Per sblocco fondi : Roma, 20 giu. , askanews, Per risolvere il problema dei debiti della P.A. verso le aziende private il governo studia un intervento della Cassa Depositi e Prestiti mirato a 'sbloccare i fondi ...

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts Per 2 resort al Lido Venezia (3) : (AdnKronos) - "Sono convinto che questi investimenti, effettuati in partnership con operatori leader nel loro settore e di concerto con l’Amministrazione di Venezia e della Regione Veneto, siano destinati a estrarre ulteriore valore da un territorio unico al mondo per qualità culturali e paesaggisti

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts Per 2 resort al Lido Venezia : Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Il gruppo Cassa depositi e prestiti, Club Med e Hotelturist (che opera con il marchio 'TH resorts') hanno sottoscritto oggi un accordo preliminare per trasformare il complesso immobiliare dismesso dell’ex Ospedale a mare al Lido di Venezia (proprietà del fondo 'Fiv - Fond

Cdp : accordo con Club Med e Th Resorts Per 2 resort al Lido Venezia (2) : (AdnKronos) - I resort, una volta realizzati verranno dati in locazione a lungo termine ai due operatori turistici. Per la nuova iniziativa si stima un impatto occupazionale positivo sia diretto, con circa 400 addetti, sia indiretto con circa 1.000 posti di lavoro generati nell’indotto economico del

Il fedelissimo di Di Maio Buffagni stoppa Sarmi Per la Cdp : "Non è il cambiamento" : L'ipotesi di Massimo Sarmi alla guida della Cdp "non mi sembra il cambiamento". E' netto il deputato del Movimento 5 Stelle, Stefano Buffagni, portavoce alla Camera del gruppo parlamentare, rispetto all'imminente rinnovo dei vertici della cassa. Buffagni ne ha parlato a Milano a margine del Consob Day. Rispetto alle nomine nelle società pubbliche "ci sono delle scadenze che stiamo affrontando".L'esponente dei 5 Stelle conferma ...

Nomine : conto alla rovescia Per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos - 2 - : Nel contratto di Governo Lega-M5S, si sottolinea la necessità di creare una banca per gli investimenti, lo sviluppo dell'economia, e delle imprese italiane' da costruire utilizzando le strutture e le ...

Nomine : conto alla rovescia Per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos : Roma, 10 giu. (Adnkronos) – Si avvicina l’ora delle scelte per i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, primo tassello del grande puzzle che è la partita delle Nomine delle aziende pubbliche. Un dossier che il nuovo governo giallo-verde si è trovato subito sul tavolo visti i tempi stretti dovuti dalle imminenti scadenze societarie. L’assemblea di Cdp è, infatti, convocata per il 20 giugno prossimo in prima convocazione e il 28 ...

Nomine : conto alla rovescia Per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Nomine al vertice, ma non solo. L’attenzione ora si concentra anche e soprattutto alla mission che verrà assegnata a Cassa Depositi e Prestiti. Nel contratto di Governo Lega-M5S, si sottolinea la necessità di creare una banca per gli investimenti, lo sviluppo dell’economia, e delle imprese italiane” da costruire utilizzando le strutture e le risorse già esistenti”. C’è poi il fronte caldo di ...

Nomine : conto alla rovescia Per risiko - si stringe su Cdp/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Come recita l’articolo 6 della norma, “le Nomine degli organi di vertice e dei componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati degli enti pubblici, delle società controllate o partecipate dallo Stato, delle agenzie o di altri organismi comunque denominati, conferite dal Governo o dai Ministri nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale della legislatura, computata con decorrenza dalla data ...