Pensioni | tra ipotesi politiche e tecniche | per Draghi la prova del nove sarà nei

Pensioni d’oro - Di Maio : “Presto la legge per tagliarle. Per Renzi M5s è destra? Lo dice per sentirsi di sinistra” : “Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle Pensioni d’oro. Puntiamo a che l’ok a questo provvedimento arrivi prima dell’estate”. Lo dice Luigi Di Maio nel corso dell’intervista a Maria Latella su Sky tg24. “Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi” avrà un taglio dell’assegno “in proporzione ai contributi ...

Pensioni 2018 : continua lo scontro tra tecnici e politici su Quota 100 e immigrazione : La delicata discussione sulla flessibilita' previdenziale sembra ancora una volta destinata a riaccendersi sulla questione dei costi. Al di la' dei toni crescenti e del riaccendersi della dialettica, è infatti sulla necessita' di garantire adeguate coperture [VIDEO] alle nuove opzioni di flessibilita' che sembra ancora una volta concentrarsi il dibattito pubblico. A confermarlo sono le recenti dichiarazioni in arrivo tanto dalla politica quanto ...

Pensioni - uscita anticipata a quota 100 è già realtà per i professionisti - ma non attrae : Le Pensioni anticipate a quota 100 sono gia' realta' per alcune categorie di professionisti, ma non attraggono i contribuenti iscritti alle Casse private, alternative di accumulo dei contributi rispetto all'Inps e alla gestione separata. Addirittura, in alcuni casi, i professionisti godono di condizioni di uscita con pensione anticipata più vantaggiose rispetto alla stessa quota 100 e, in alternativa, beneficiano gia' della cosidetta 'quota 41', ...

Pensioni - regna l'incertezza : cosa cambia tra pochi mesi (in attesa della riforma) : Senza riforma si andrà in pensione più tardi. È ancora tutto da decidere il futuro delle Pensioni. Come spiegavamo ieri in

Pensioni : uscita anticipata a quota 100 è già realtà per i professionisti - ma non attrae : Le Pensioni anticipate a quota 100 sono già realtà per alcune categorie di professionisti, ma non attraggono i contribuenti iscritti alle Casse private, alternative di accumulo dei contributi rispetto all'Inps e alla gestione separata. Addirittura, in alcuni casi, i professionisti godono di condizioni di uscita con pensione anticipata più vantaggiose rispetto alla stessa quota 100 e, in alternativa, beneficiano già della cosidetta 'quota 41', ...

Riforma Pensioni 2018/ I lavoratori precoci incontrano Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. I lavoratori precoci a Pontida incontrano Matteo Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:19:00 GMT)

Napoli - rapina alle Poste centrali : ladri in fuga/ Ultime notizie : presi soldi delle Pensioni - paura e malori : Napoli, rapina alle Poste centrali: ladri in fuga col bottino. Portati via i soldi destinati al pagamento delle pensioni, malori tra i dipendenti e momenti di terrore tra la folla.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:08:00 GMT)

Riforma Pensioni - la politica si scontra sul taglio ai vitalizi ed agli assegni d'oro : Le ultime novita' sul comparto previdenziale ad oggi 28 giungo 2018 vedono tornare al centro della discussione la delibera sul taglio ai vitalizi. Com'era facilmente immaginabile, la questione ha acceso lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle rivendica la bonta' dell'iniziativa, mentre dall'opposizione si mette in guardia contro i pericoli ravvisabili nell'applicazione del ricalcolo contributivo degli assegni [VIDEO]. Una misura che qualora ...

Conti pubblici - Bce : “Flessibilità data da Ue all’Italia riduce la trasparenza. Non toccare la riforma delle Pensioni” : La ‘discrezionalità‘ adottata dalla Commissione Ue nel 2018 “nell’accordare una riduzione dei requisiti di aggiustamento a due paesi”, tra cui l’Italia, riflette un’applicazione del patto di stabilità “possibile a scapito della completa trasparenza, coerenza e prevedibilità dell’intero quadro di riferimento”. Lo sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino economico. A Roma è stato accordato ...

Pensioni d'oro - cosa prevede il contratto M5S-Lega : E' stato uno dei cavalli di battaglia del Movimento Cinque Stelle e ora, dopo la virata sul tema dell'immigrazione , le Pensioni d'oro tornano al centro dell'agenda politica giallo-verde . "Quest'...

Riforma Pensioni 2018/ Bersani : “la Sinistra ha fallito sul tema sociale” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo e Quota 100: Di Maio, "finanziarla con taglio vitalizi e Pensioni d'oro". Usb attacca Inps e l'esecutivo: tutte le novità (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 15:33:00 GMT)

Pensioni flessibili - tra l'abolizione dell'APE e la quota 100 c'è il rischio di iniquità : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 9 giugno 2018 vedono prore il dibattito sulla flessibilita' previdenziale e sulle proposte di area governativa, con particolare riferimento alle possibili iniquita' derivanti dall'eliminazione dell'APE e dalla quota 100 [VIDEO] con eccessivi vincoli anagrafici. D'altra parte, se l'opposizione su questi punti appare particolarmente critica, anche dai comitati ci si comincia a domandare se il prossimo ...

I fondi Pensioni complementari? Hanno successo sopratutto tra gli uomini - dipendenti e di mezza età : Da anni accanto alla previdenza obbligatoria esistono fondi pensioni complementari, a cui ci si può iscrivere liberamente di propria volontà oppure no, a condizione di...

Pensioni : la flessibilità si concentra su Q100 - ma con il vincolo dei 64 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 giugno 2018 vedono arrivare importanti dettagli riguardo al funzionamento della quota 100 e della quota 41 [VIDEO], ovvero dei due meccanismi proposti dal nuovo Governo per portare maggiore flessibilita' all'interno del sistema previdenziale pubblico. Nel frattempo emergono i primi commenti anche dai Comitati, nei quali si esprime preoccupazione per la mancanza di inclusivita' delle opzioni e per ...