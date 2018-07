Pensioni | per i quota 100 ipotesi del 30% di stipendio in più per restare al lavoro

Riforma Pensioni - Draghi : ‘Per ora solo parole - aspettiamo fatti per un giudizio’ : Rispetto alle posizioni espresse dal Governo Conte sulla Riforma delle Pensioni e sulla riduzione del debito pubblico “prima di esprimere un giudizio dobbiamo stare ai fatti”. Lo ha dichiarato oggi il Presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, in un'audizione all'Europarlamento, rispondendo a un europarlamentare italiano che gli ha domandato se l’Italia rischia di essere “richiamata” rispetto agli impegni presi dall’esecutivo formato ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Esodati - continua la battaglia per i 6.000 esclusi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Esodati, continua la battaglia per i 6.000 ancora esclusi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali

Scuola : Pensioni bloccate per docenti e personale Ata : pensioni a rischio per migliaia di docenti e non solo. Circa 33 mila – tra insegnanti, presidi e personale Ata pronti per andare in pensione dal 1° settembre 2018 sono letteralmente in balia del caos, creato da problemi nell’accertamento dei contributi, che è passato dalle mani degli istituti scolastici a quelle dell’Inps. Consulta lo Speciale sulla Riforma pensioni Il problema è questo: l’accertamento del diritto alla pensione – per il ...

Formula Letta per Di Maio Come tagliare le Pensioni d'oro Il vademecum anti-bocciatura : Luigi Di Maio all'attacco delle "pensioni d'oro": entro la prossima settimana il ministro pentastellato vuole calendarizzare il provvedimento al Senato, per riuscire a vararlo prima della pausa estiva. I precedenti di Berlusconi e Monti non inducono all'ottimismo, ma il caso del contributo "straordinario" varato dal governo Letta dimostra che è possibile ottenere delle misre di "equità ...

Pensioni - ipotesi "superbonus" per arginare quota 100 : che cosa cambierebbe : Si continua a parlare di Pensioni, che restano uno dei primi punti dell'agenda di governo giallo-verde. A giorni si attende il decreto che permetterà il taglio delle cosiddette "Pensioni d’oro"...

Di Maio taglia le Pensioni d'oro Nel mirino assegni sui 4mila euro Quota 100 : arriva il super-bonus : pensioni d'oro, Di Maio: "Ddl al Senato la prossima settimana". Quota 100, nuove polemiche. E la Lega studia il super-bonus che... Segui su affaritaliani.it

L’annuncio di Di Maio : “Prossima settimana arriva la legge per tagliare le Pensioni d’oro” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, annuncia che nella prossima settimana potrebbe approdare in Senato la proposta di legge per tagliare le cosiddette 'pensioni d'oro'. In settimana potrebbero esserci novità anche sui vitalizi e sul nuovo ad di Cassa Depositi e Prestiti.Continua a leggere

Pensioni. Di Maio : in settimana calendarizzeremo legge per taglio quelle d'oro : Tavoli immigrazione solo antipasto economia "I tavoli sull'immigrazione sono solo l'antipasto di quello che avverra' ai tavoli dell'economia", ha spiegato il vicepremier. "Con il ministro Savona - ...

Pensioni d’oro - Di Maio : “Presto la legge per tagliarle. Per Renzi M5s è destra? Lo dice per sentirsi di sinistra” : “Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle Pensioni d’oro. Puntiamo a che l’ok a questo provvedimento arrivi prima dell’estate”. Lo dice Luigi Di Maio nel corso dell’intervista a Maria Latella su Sky tg24. “Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi” avrà un taglio dell’assegno “in proporzione ai contributi ...

Pensioni : proposto 30% di stipendio in più per chi resta al lavoro oltre quota 100 : Le nuove misure su cui il Governo sta lavorando per riformare il nostro sistema Pensionistico non sono ancora partite. Siamo ancora nella fase della preparazione e quindi siamo solo alla fase delle ipotesi. Iniziano però a trapelare i primi numeri su quante persone potranno sfruttare le novita' previdenziali in cantiere. La misura che sembra avere più possibilita' di una repentina nascita è sempre quota 100. È la pensione con somma di eta' e ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - il Governo pensa a un bonus per "evitarla" (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Quota 100, il Governo pensa a un bonus per discincentivarne l'uso. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali

Pensioni - Cgil : ‘Superare la riforma Fornero - adesso risposte concrete’ : La Cgil guidata dal segretario generale Susanna Camusso torna a chiedere modifiche alla riforma Pensioni targata Fornero, che comunque è uno dei punti programmatici messi nero su bianco dalla Lega di Matteo Salvini e dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio nel cosiddetto contratto di governo che ha portato a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte. “Chiediamo ai nostri interlocutori – si legge in una nota del sindacato rosso - di affrontare il ...