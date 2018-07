Pensioni | cos' è quota 41

Pensioni d'oro - quante sono e quanto costano : Circa 200mila italiani incassano dall'Inps un assegno superiore ai 5mila euro lordi al mese. Ma le loro rendite sono già tartassate dal fisco

Pensioni - ipotesi "superbonus" per arginare quota 100 : che cosa cambierebbe : Si continua a parlare di Pensioni, che restano uno dei primi punti dell'agenda di governo giallo-verde. A giorni si attende il decreto che permetterà il taglio delle cosiddette "Pensioni d’oro"...

Pensioni e ricalcolo contributivo : cosa dobbiamo aspettarci : La scure sulle Pensioni d’oro è uno dei provvedimenti che il governo si è impegnato ad approvare nel brevissimo periodo, ma stando alle ultime indiscrezioni i tagli non andrebbero a colpire solo le...

Brunetta : Pensioni - rapporto costi-benefici migranti è squilibrato : Roma – “Mi spiace contraddire Tito Boeri, ma il rapporto costi-benefici dell’immigrazione in Italia e’ totalmente squilibrato sui costi. Facendo un po’ di conti, gli immigrati in Italia sono, ad oggi, all’incirca 5 milioni. Di questi, circa un milione sono irregolari, non hanno il permesso di soggiorno e, in quanto clandestini, non possono neanche lavorare regolarmente”. Lo dichiara il deputato di Forza ...

Pensioni - i costi di quota 100 : Boeri dà le carte al nuovo governo : quota 100 è la misura attraverso la quale il nuovo governo guidato dal Movimento 5 Stelle e la Lega Nord vorrebbe superare la legge Fornero, la riforma tanto odiata dai lavoratori e pensionati ...

Pensioni - cosa dicono i numeri dell'Istat sui migranti : Salvini si scaglia contro le dichiarazioni di Boeri, Di Maio entra a gamba tesa nelle querelle. Ecco i numeri su cui il governo si sta dividendo

Pensioni - cosa dicono i numeri dell’Istat sui migranti : (Foto: Getty Images) Il presidente dell’Inps Tito Boeri ha fatto arrabbiare non poco il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il numero uno dell’Istituto nazionale della previdenza sociale ha sostenuto che, senza immigrati, le casse sarebbero vuote e l’Inps non riuscirebbe a fare fronte agli impegni Pensionistici. Da qui è partito un lungo botta e risposta tra i due, che possiamo riassumere così: Salvini ha accusato Boeri di fare politica, ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 41 al 2020? Per Brambilla Quota 100 costa 5 miliardi (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. L'ipotesi di un rinvio al 2020 di Quota 41. Quota 100 costerebbe 5 miliardi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:27:00 GMT)

Riforma Pensioni - Boeri afferma : 'Quota 100 costa otto miliardi' : "Tornare alla pensione di anzianità significa ridurre il reddito netto dei lavoratori", lo ha spiegato il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Tito Boeri a margine della presentazione della relazione annuale tenutasi ieri dinanzi al Parlamento. Come riportato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore", infatti, secondo l'economista il vincolo demigrafico potrebbe mettere a repentaglio il sistema previdenziale italiano. Occupazione ...

Davvero gli immigrati sono così cruciali per garantire le Pensioni? : Il ministro degli Interni, che già il 29 giugno aveva già criticato il presidente dell'Inps via Twitter , il 4 luglio ha dichiarato : 'Il presidente dell'Inps continua a fare politica, ignorando la ...

Pensioni E INPS/ Boeri : abbiamo bisogno degli immigrati. Quota 100 pura costa 20 miliardi : Da Tito Boeri e dall’INPS arrivano nuovi dati e dichiarazioni destinate sicuramente ad alimentare un ricco dibattito, specialmente sul ruolo degli immigrati(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:31:00 GMT)

Boeri : “Immigrati sovrastimati - la stretta aumenta i clandestini”. “Pensioni? Quota 100 costa fino a 20 miliardi” : “Gli immigrati sono sovrastimati, la stretta aumenta i clandestini”. E sulle pensioni e i costi della Quota 100 proposta dal governo Lega-M5s: “costa fino a 20 miliardi in più. Si avrebbero subito 750mila pensionati in più”. Quindi sulla “legge Fornero non è possibile tornare indietro del tutto”, ma “possiamo permetterci una maggiore flessibilità accelerando la transizione al metodo contributivo”. ...

Pensioni - ora i sindacati scendono in piazza : così sarà riformata la legge Fornero : 'Pensioni: adesso risposte concrete'' è il titolo dell'iniziativa della Cgil che si terrà martedì 10 luglio a Roma. I lavori avranno inizio con la relazione del segretario...

Pensioni - regna l'incertezza : cosa cambia tra pochi mesi (in attesa della riforma) : Senza riforma si andrà in pensione più tardi. È ancora tutto da decidere il futuro delle Pensioni. Come spiegavamo ieri in