Pensioni | chi ha diritto già oggi alla Quota 41

RIFORMA Pensioni 2018/ La Cgil chiede un confronto con il Governo e il Parlamento (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La Cgil chiede un confronto con il Governo e il Parlamento. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:29:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Via dal lavoro a 62 anni - la Cgil rilancia le sue richieste (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 luglio. La Cgil rilancia con un’iniziativa le sue richieste al Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 06:18:00 GMT)

Napoli - c’è la festa del primario : reparto chiuso a Ponticelli. SosPensioni e ispezioni dopo la denuncia dei Verdi : Bufera sull’Unità operativa complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale del Mare di Ponticelli (Napoli), che sarebbe stata chiusa venerdì notte in occasione di una festa organizzata per il neo primario. dopo la sospensione del medico in questione già comunicata ma in attesa di essere formalizzata, domani nel reparto è prevista un’ispezione. Tutto parte dalla denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente ...

Pensioni 2019 - a chi conviene uscita a quota 100 : in corsa carriere regolari e statali : A chi converrebbe andare in pensione anticipata con uscita a quota 100 o a quota 41? Sommare gli anni di contributi all'eta' anagrafica partendo dai 64 anni, come nei piani di riforma delle Pensioni del Governo Conte e dei due partiti dell'Esecutivo, il M5S di Di Maio e la Lega di Salvini, porterebbe benefici soprattutto ai contribuenti che abbiano carriere regolari, stabili e lunghe e ai lavoratori statali. E' quanto scrive Il Messaggero di ...

Pensioni : proposto 30% di stipendio in più per chi resta al lavoro oltre quota 100 : Le nuove misure su cui il Governo sta lavorando per riformare il nostro sistema Pensionistico non sono ancora partite. Siamo ancora nella fase della preparazione e quindi siamo solo alla fase delle ipotesi. Iniziano però a trapelare i primi numeri su quante persone potranno sfruttare le novita' previdenziali in cantiere. La misura che sembra avere più possibilita' di una repentina nascita è sempre quota 100. È la pensione con somma di eta' e ...

RIFORMA Pensioni 2018/ La richiesta della Cia di aumentare le minime (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 7 luglio. La Confederazione italiana agricoltori avanza una richiesta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 05:53:00 GMT)

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 e le richieste sull'Ape social (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 100 e le richieste della Uila riguardanti l'Ape social. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:41:00 GMT)

Boeri a Salvini : i dati parlano chiaro - gli immigrati servono per le Pensioni. La replica : 'Vive su Marte' : Il presidente dell'Inps Tito Boeri torna ad avertire il governo: senza immigrati non si pagano le pensioni. In occasione della Relazione annuale dell'istituto di previdenza alla Camera, Boeri - già ...