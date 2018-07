Pd | Martina a iscritti | sarete protagonisti cambiamento

meteoweb.eu

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Dopo l’Assemblea nazionale di sabato, è giusto inviare un saluto a tutte le volontarie a tutti i volontari, delle tante feste dell’Unità, delle tante feste democratiche che ovunque nel paese sono già aperte e si animeranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”. Si legge in un messaggio del segretario del Partito democratico, Maurizio, aglie ai militanti Pd pubblicato su Fb.‘L’appuntamento per la Festa nazionale – prosegue– è quest’anno a Ravenna dal 24 di agosto al 9 settembre. Lungo tutte queste settimane noi cercheremo di animare nel Paese le nostre proposte per l’alternativa. Con la consapevolezza che in particolare il Partito Democratico deve fare un grande lavoro di ascolto, di confronto, di apertura,di proposta alternativa al governo gialloverde che ...