Pd - Franceschini : “Abbiamo il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s. Li abbiamo spinti nelle braccia di Salvini” : “Il Pd ha il dovere di tenere aperto il dialogo con il M5s. Li abbiamo spinti nelle braccia di Salvini”. Quello che gli esponenti del Partito democratico non hanno avuto il coraggio di dire a Matteo Renzi in assemblea sabato scorso, lo dicono ora a distanza. La resa dei conti che hanno cercato di ritardare al 2019, facendo slittare congresso e primarie, è appena iniziata. L’ex ministro Dario Franceschini , prendendo la parola a ...

