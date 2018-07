Pazza Atalanta | maxi offerta alla Sampdoria per Zapata!

sportfair

Duvan Zapata nel mirino dell'Atalanta, il calciatore doriano potrebbe lasciare il club in estate, l'orobica è superlativa presa d'assalto per Duvan Zapata. L'attaccante piace in Cina ma non solo, secondo quanto rivelato da Skysport, l'Atalanta avrebbe avanzato un'offerta davvero super ai doriani per accaparrarsi il calciatore colombiano. 14 milioni per il prestito biennale più opzione per l'acquisto a titolo definitivo a 12 milioni di euro, una proposta che dunque potrebbe raggiungere i 26 milioni di euro. Una grandissima offerta da parte del club orobico, molto allettante. Adesso la palla passa a Sampdoria, cosa vorrà fare il patron Ferrero?