Paul Rudd ed Evangeline Lilly al Giffoni 2018 | Ant-Man and The Wasp in anteprima il 20

optimaitalia

: Chi saranno i fortunati ad andare al #Giffoni quest'anno? - laserialist : Chi saranno i fortunati ad andare al #Giffoni quest'anno? - _diana87 : RT @OptiMagazine: #PaulRudd ed #EvangelineLilly al #Giffoni2018, #AntManandTheWasp in anteprima il 20 luglio - _diana87 : Io vado dall'altra parte del mondo e loro vengono in Italia. Tutto calcolato. Paul Rudd ed Evangeline Lilly al Gi… -

(Di martedì 10 luglio 2018)edLily al: spetterà al duo di attori aprire la nuova edizione della kermesse. Il 20 luglio i protagonisti di Ant-Man and Theincontreranno il pubblico e i giurati a cui presenteranno il secondo capitolo del film Marvel incentrato sull'omonimo supereroe formica (visto anche in Captain America: Civil War).Il film Ant-Man and Thearriverà nelle sale italiane dal 14 agosto. Dopo tre anni, il supereroe, che ha debuttato nei fumetti nel lontano 1962, torna alla manifestazione, e anche stavolta si aspetta un folto pubblico.edalsono i grandi ospiti attesi, aspettando l'arrivo di altre celebrità che ogni anno affollano il blue carpet.Peyton Reed torna alla regia della pellicola prodotta da Kevin Feige, con protagonisti, Michael Peña, Michael Douglas, insieme a Bobby ...