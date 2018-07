Parigi | mette il turbo Atos

Aquarius verso Valencia - Parigi critica l'Italia - Ue : 'Migrazione mette in pericolo il progetto europeo' : Quattrocento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , sono stati trasbordati su due imbarcazioni italiane mentre gli ...

Aquarius verso Valencia - Parigi critica l’Italia | Ue : “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” : Aquarius verso Valencia, Parigi critica l’Italia | Ue: “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” Aquarius verso Valencia, Parigi critica l’Italia | Ue: “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” Continua a leggere L'articolo Aquarius verso Valencia, Parigi critica l’Italia | Ue: “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” proviene da NewsGo.

Madrid e Parigi "Italia cinica" - Di Maio : ipocriti | Ue : migrazione mette in pericolo il progetto europeo : Stanno raggiungendo il "porto sicuro" di Valencia gran parte dei migranti della nave ferma in acque maltesi. In Europa è scoppiato il caso: "Occorre che gli Stati si prendano le loro responsabilità" e trovino un accordo sulla revisione del regolamento di Dublino" ha detto il commissario europeo all'Immigrazione

Aquarius - Parigi e Madrid criticano l’Italia | Ue : “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” : Aquarius, Parigi e Madrid criticano l’Italia | Ue: “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” Aquarius, Parigi e Madrid criticano l’Italia | Ue: “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” Continua a leggere L'articolo Aquarius, Parigi e Madrid criticano l’Italia | Ue: “Migrazione mette in pericolo il progetto europeo” proviene da NewsGo.