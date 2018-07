Parco San Paolo | adottata l' area verde di Viale Bakunin

SParco sponsor della 37° Cesana-Sestriere : Si scaldano i motori per la Cesana-Sestriere – Trofeo Avv. Giovanni Agnelli (www.cesanasestriere.com), la cronoscalata in programma dal 6 all’8 luglio organizzata dall’AC Torino e valida per il Campionato Europeo e Italiano di Velocità in Salita per Auto Storiche, unica in Italia per storia, bellezza e importanza. SPARCO è sponsor della 37° edizione della competizione […] L'articolo SPARCO sponsor della 37° ...