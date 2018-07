Paolo Savona incontrerà Draghi e chiede di dare pieni poteri sul cambio alla

Antonio Socci : aveva ragione Paolo Savona - l'Europa si sta squagliando e andrà in ginocchio da lui : Dunque aveva ragione Paolo Savona. Il tempo è galantuomo e dopo appena un mese si sta verificando esattamente quello che l'economista sardo aveva previsto, quello che voleva prevenire e che proponeva ...

Paolo Savona - lo scenario apocalittico sulla crisi : 'Attenti ad accendere una nuova crisi finanziaria - effetti indesiderati' : Ancora oggi la presenza di Paolo Savona in un governo con Luigi Di Maio e Carlo Sibilia lascia stupiti i commentatori politici ed economici. Alla sua prima intervista da ministro per gli Affari ...

Paolo Savona - scacco matto nel governo : al ministro non resta più niente : La bandiera del prof. Paolo Savona si sta lentamente ammainando sotto i colpi del suo stesso governo. Partito come il nome esplosivo per il ministero dell'Economia, è passato per le forche caudine ...

Auto si cappotta sulla Torino-Savona - un codice giallo al San Paolo : Poco dopo le ore 7.00 è stato lanciato l'allarme per un'Auto cappottata in Autostrada sulla Torino-Savona in direzione capoluogo di provincia nel tratto tra Altare e Carcare. Ad rimanere coinvolto un ...

Stefano Fassina : "Vi spiego perché la sinistra non ha capito le idee di Paolo Savona". : ... decisamente fuori dal coro, di Stefano Fassina , già economista presso il Fondo Monetario Internazionale, Viceministro dell'Economia e attuale deputato di Liberi Uguali. Lettura integrale: Stefano ...

Paolo Savona è tornato a parlare di Euro e 'Piano B' dopo settimane di silenzio : ... avrei potuto fare come Galileo' al quale chiesero di abbandonare l'idea che la Terra si muovesse 'e una volta insediato al ministero dell'Economia dire come Galileo 'Eppur si muove', ha poi aggiunto ...

Il ministro Paolo Savona : "Non devo rassicurare l'Europa - il problema l'ha creato la stampa" : "È la stampa che deve rassicurare l'Europa, non io. Il problema lo avete creato voi...". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, rispondendo ad una domanda dei cronisti a margine della presentazione della sua autobiografia 'Come un incubo e come un sogno' alla stampa estera."Bisogna smetterla di passare il tempo a dire chi è europeista o no" bisogna invece "aprire un dibattito su come stare in Europa per ...

Paolo Savona - la mossa spacca-Europa con cui terrorizza i tedeschi : pronto ad andare all'Ecofin con Giovanni Tria : Il ministro per gli Affari europei , e non dell'Economia per l'ormai celeberrimo diktat di Sergio Mattarella , ha un'idea, piuttosto scomoda: partecipare all'Ecofin insieme al titolare dell'Economia, ...

Silvio Berlusconi - quando Paolo Savona gli disse : 'Presidente - abbiamo la stessa età' : Chissà che il cav non abbia goduto anche solo un po' quando a Savona è stata sbattuta in faccia la porta del ministero dell'Economia...

Paolo Savona contro i 5 Stelle : è lite sulle deleghe - e tanti soldi - : Alle sette, alla Buvette, è l' ora dello spritz. E del bilancio di giornata. Il plasma che sovrasta il bancone diffonde le immagini dell' aula. Il presidente Roberto Fico sta leggendo il risultato ...

Paolo Savona - la vendetta che fa tremare Mattarella : cos'ha fatto appena entrato nel suo nuovo ministero : ... ma chi era al Senato ieri per la fiducia al governo di Giuseppe Conte ha colto il malumore dell'82enne economista euroscettico che sarebbe dovuto diventare ministro dell' Economia , se non ci fosse ...

Paolo Savona - Ministro agli Affari Europei/ Inchieste passate e regole Ue da cambiare : indicò lui Tria al Mef : Paolo Savona è il Ministro agli Affari Europei: tra Inchieste passate e regole Ue da cambiare nel nuovo Dicastero, "fui io ad indicare Tria a Salvini e Di Maio"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:52:00 GMT)

Giovanni Tria - la mossa di Paolo Savona : 'Chiamate lui - cambieremo l'Europa' : L'ex Bankitalia ed ex confindusTria ha indicato lui, il preside della facoltà di Economia di Tor Vergata.

GIOVANNI TRIA - CHI È IL NUOVO MINISTRO DELL’ECONOMIA/ Paolo Savona “consulente” nei rapporti tra Italia e Ue? : GIOVANNI TRIA, chi è il NUOVO MINISTRO dell'Economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:42:00 GMT)