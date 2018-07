Paolo Savona ci ricasca e invoca l' uscita dall' euro

ANTONIO SOCCI : AVEVA RAGIONE Paolo Savona - L'EUROPA SI STA SQUAGLIANDO E ANDRÀ IN GINOCCHIO DA LUI - : Fino a ieri Germania e Francia potevano contare sulla sudditanza politica e psicologica dei governanti italiani, sempre timorosi di essere colpevolizzati «dalL'EUROPA» e dai media. Ma ora tutto è ...

Il ministro Paolo Savona incontrerà il governatore della Bce Mario Draghi : “Dobbiamo essere pronti anche in caso di uscita dall’Euro” : Il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, ha annunciato che incontrerà a breve il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Davanti alle commissione di Camera e Senato, il ministro ha dichiarato: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo questa audizione vedrò Dragh. Dobbiamo essere pronti a ogni evento. In Banca d'Italia ho ...

Paolo Savona : "Tria terrorizzato di essere il ministro che finisce con la crisi - io sono un po' più libero di agire" : "Mi faccio guidare dal mandato ricevuto che per fortuna è ristretto...se fosse ampliato a tutti gli argomenti che avete segnalato mi troverei in seria difficoltà, difficoltà che passo con tutta la collaborazione dovuta ai miei colleghi di Governo". Doveva essere il ministro dell'Economia, ma le cose sono andate diversamente. Un veto del Quirinale, la mediazione sulla sua nomina agli Affari Esteri. Davanti alle Commissione ...

Paolo Savona : 'Uscita dall'euro - c'è il rischio cigno nero' : Uscita dall'euro ? Dobbiamo essere pronti a tutto. Paolo Savona, ministro per gli Affari europei spiega che 'potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a decidere. La mia posizione è di essere ...

Paolo Savona incontrerà Draghi e chiede di dare "pieni poteri sul cambio alla Bce" : Prima si è tolto un sassolino dalla scarpa e poi ha annunciato un incontro il presidente della Bce Mario Draghi per rafforzare la Banca centrale. Paolo Savona, ministro per gli Affari europei, ha parlato davanti alle commissione di Camera e Senato e prima di tutto ha lanciato una frecciata: "Dato che ero stato delegittimato dai media, ho cercato la legittimazione democratica, ed è per questo che finora non mi sono mosso. Dopo ...

Antonio Socci : aveva ragione Paolo Savona - l'Europa si sta squagliando e andrà in ginocchio da lui : Dunque aveva ragione Paolo Savona. Il tempo è galantuomo e dopo appena un mese si sta verificando esattamente quello che l'economista sardo aveva previsto, quello che voleva prevenire e che proponeva ...

Paolo Savona - lo scenario apocalittico sulla crisi : 'Attenti ad accendere una nuova crisi finanziaria - effetti indesiderati' : Ancora oggi la presenza di Paolo Savona in un governo con Luigi Di Maio e Carlo Sibilia lascia stupiti i commentatori politici ed economici. Alla sua prima intervista da ministro per gli Affari ...

Paolo Savona - scacco matto nel governo : al ministro non resta più niente : La bandiera del prof. Paolo Savona si sta lentamente ammainando sotto i colpi del suo stesso governo. Partito come il nome esplosivo per il ministero dell'Economia, è passato per le forche caudine ...

Stefano Fassina : "Vi spiego perché la sinistra non ha capito le idee di Paolo Savona". : ... decisamente fuori dal coro, di Stefano Fassina , già economista presso il Fondo Monetario Internazionale, Viceministro dell'Economia e attuale deputato di Liberi Uguali. Lettura integrale: Stefano ...

Paolo Savona è tornato a parlare di Euro e 'Piano B' dopo settimane di silenzio : ... avrei potuto fare come Galileo' al quale chiesero di abbandonare l'idea che la Terra si muovesse 'e una volta insediato al ministero dell'Economia dire come Galileo 'Eppur si muove', ha poi aggiunto ...

Il ministro Paolo Savona : "Non devo rassicurare l'Europa - il problema l'ha creato la stampa" : "È la stampa che deve rassicurare l'Europa, non io. Il problema lo avete creato voi...". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona, rispondendo ad una domanda dei cronisti a margine della presentazione della sua autobiografia 'Come un incubo e come un sogno' alla stampa estera."Bisogna smetterla di passare il tempo a dire chi è europeista o no" bisogna invece "aprire un dibattito su come stare in Europa per ...

Paolo Savona - la mossa spacca-Europa con cui terrorizza i tedeschi : pronto ad andare all'Ecofin con Giovanni Tria : Il ministro per gli Affari europei , e non dell'Economia per l'ormai celeberrimo diktat di Sergio Mattarella , ha un'idea, piuttosto scomoda: partecipare all'Ecofin insieme al titolare dell'Economia, ...

Silvio Berlusconi - quando Paolo Savona gli disse : 'Presidente - abbiamo la stessa età' : Chissà che il cav non abbia goduto anche solo un po' quando a Savona è stata sbattuta in faccia la porta del ministero dell'Economia...