Panama Papers | due arresti a Roma | un professionista e un imprenditore ' Truffa aggravata'

Truffe - inchiesta Panama Papers : in carcere un commercialista romano e un imprenditore : Truffa aggravata e indebita compensazione di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti: sono i reati contestati dai finanzieri del Comando provinciale di Roma al professionista romano Gian Luca Apolloni, operante in Italia e all'estero, emerso nel contesto dell'inchiesta giornalistica "Panama Papers", e all'imprenditore Roberto Laganà, titolare della RTS società cooperativa, attiva nel ...

Panama Papers 2 - è panico a Panama City : «Arrestate i giornalisti» : Ora una seconda fuga di documenti svela nuovi tesori segreti di personalità della politica, economia, sport e spettacolo, con una nuova puntata dei Panama Papers, e rivela anche il panico e il caos ...

Panama Papers 2 - da Messi a lady Kazakistan i vip del mondo con i soldi nei paradisi fiscali : Alla nuova inchiesta internazionale hanno lavorato più di cento giornalisti di tutto il mondo e per l'Italia, in esclusiva, L'Espresso. Il funambolo del calcio e delle offshore Per il campione ...

Milano - arrestato commercialista coinvolto nei 'Panama Papers' : sotto sequestro Lamborghini - Rolex - case e terreni : Le accuse sono bancarotta fraudolenta, indebita compensazione e autoriciclaggio. La finanza: "Ha creato un aggravamento del dissesto di una società fallita che...