Pallanuoto | Europei 2018 | un Settebello che si affida alle sue stelle per continuare a

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto, la competizione più importante di quest’anno per quanto riguarda la selezione italiana al femminile. Obiettivo medaglie per il Setterosa di Fabio Conti. Andiamo a scoprire il calendario completo con tutto il Programma del torneo femminile. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: la rassegna maschile, che inizierà il 16, andrà avanti a giorni alterni con il torneo femminile. L’Italia naturalmente è presente con il Settebello ed affronterà nella prima fase Germania, Ungheria e Georgia. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. ...

Pallanuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 14 al 28 luglio Barcellona (Spagna) ospiterà gli Europei di Pallanuoto: dal 14 al 27 andrà in scena il torneo femminile, dal 16 al 28 la rassegna maschile. L’Italia naturalmente è presente in entrambi i tornei con il Settebello ed il Setterosa. La trasmissione tv delle gare sarà affidata a RaiSport+HD, che ogni giorno trasmetterà due gare, quella dell’Italia ed un’altra sfida di cartello. Semifinali e finali di entrambi i ...

Pallanuoto femminile - Spido Dutch Trophy 2018 : per il Setterosa prove generali di Europei : Da Ostia a Rotterdam: il Setterosa ha lasciato il ritiro laziale e si è spostato in Olanda, dove da oggi a venerdì prenderà parte allo Spido Dutch Trophy. Sarà questo l’ultimo test prima degli Europei di Barcellona, che per la nazionale italiana di Pallanuoto femminile inizierà contro Israele sabato 14 luglio alle 15.30. Le azzurre saranno impegnate in un quadrangolare con USA, Olanda ed Ungheria. Esordio il 4 alle 18 con gli USA, poi ...

Pallanuoto femminile - le convocate dell’Italia per il quadrangolare di Rotterdam. Ultima tappa verso gli Europei : La beffarda medaglia d’argento dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Setterosa riparte da Ostia, dove sta Ultimando la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto femminile è già in collegiale nel Lazio, poi, dopo una breve parentesi in Olanda, partirà per la Spagna. Da mercoledì 4 a venerdì 6 infatti, le azzurre saranno impegnate a Rotterdam in un quadrangolare con USA, Olanda ed ...

Pallanuoto - i convocati del Settebello per il quadrangolare di Cosenza. Ultimo appuntamento prima degli Europei : L’amaro quinto posto dei Giochi del Mediterraneo è alle spalle: il Settebello ripartirà da Cosenza, dove ultimerà la preparazione in vista degli Europei di Barcellona. La nazionale italiana di Pallanuoto si ritroverà in Calabria mercoledì 4 e vi resterà fino a giovedì 12, quando partirà per la Spagna. Da venerdì 6 a domenica 8 inoltre, gli azzurri saranno impegnati in un quadrangolare con Cina, Olanda e Germania. Esordio il 6 alle 20 con ...