Palermo | portiamo i ragazzi dello Zen 2 alla Marcia Perugia-Assisi

(Di martedì 10 luglio 2018) “Nessuna strada ha mai condotto nessuna carovana fino a raggiungere il miraggio ma solo i miraggi hanno messo in moto le carovane”. Non so se la professoressa Giovanna Trapani e idella scuola Falcone Zen 2, hanno mai letto questa frase di Henri Desroche ma sicuramente la loro carovana l’hanno messa in moto ma ora hanno bisogno di noi, di voi. Giovanna mi ha scritto nelle scorse settimane: “Abbiamo parlato della pace e dei diritti umani ai nostri alunni e vorremmo far vivere loro un’esperienza straordinaria, partecipando, che si svolgerà il prossimo 7 ottobre. Sai bene che i nostrinon hanno le risorse necessarie per sostenere le spese di un viaggio e la scuola deve far fronte a tante necessità. Abbiamo, pertanto, pensato a una raccolta fondi, graziequale qualche privato cittadino si è fatto avanti con un gesto generoso. Tuttavia ...