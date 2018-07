Pakistan | gli Usa bloccano la verità sulla morte di Giovanni Lo Porto

Non vuole sposarsi in Pakistan : famiglia picchia 18enne/ Bologna - come Farah e Sana : indagati madre e fratelli : Bologna, non vuole sposarsi in Pakistan: la famiglia picchia e vessa una 18enne per aver scoperto una relazione con un italiano. come i casi di Sana e Farah, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:26:00 GMT)

La ragazza di Verona che era stata portata in Pakistan dalla famiglia per abortire è tornata in Italia : La ragazza di Verona che era stata portata in Pakistan dalla famiglia per abortire, conosciuta soltanto come Farah, è oggi tornata in Italia grazie all’intervento del ministero degli Esteri. La scorsa settimana, Farah era stata liberata dalla polizia Pakistana, e The post La ragazza di Verona che era stata portata in Pakistan dalla famiglia per abortire è tornata in Italia appeared first on Il Post.

Gb - Pakistana condannata per aver costretto la figlia a sposarsi : Gb, pakistana condannata per aver costretto la figlia a sposarsi La donna ha portato la 18enne con l’inganno in Pakistan perché sposasse l’ uomo che anni prima l’aveva violentata Continua a leggere L'articolo Gb, pakistana condannata per aver costretto la figlia a sposarsi proviene da NewsGo.

La ragazza di Verona portata in Pakistan dalla famiglia per abortire è stata liberata : È nota solo come Farah, ed era tenuta prigioniera in casa: ora dovrebbe tornare in Italia The post La ragazza di Verona portata in Pakistan dalla famiglia per abortire è stata liberata appeared first on Il Post.

PADRE E FRATELLI GLI CAVANO GLI OCCHI/ Pakistan - 22enne voleva sposare la fidanzata che aveva scelto lui : Il PADRE e quattro suoi FRATELLI hanno punito il figlio che voleva sposare una ragazza di sua scelta cavandogli gli OCCHI dalle orbite: non solo le donne vittime del sistema patriarcale(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:04:00 GMT)

Pakistan : padre cava occhi al figlio : ISLAMABAD, 14 MAG - Abdul Baqi ha 22 anni e dopo aver conosciuto una ragazza e sviluppato con lei un'amicizia al cellulare decide di sposarla. Ma quando lo comunica alla famiglia, il padre ed i ...

Il padre di Sana Cheema ha confessato di aver ucciso la figlia italo-Pakistana : Il padre di Sana Cheema, già in carcere da tre settimane, ha confessato di aver ucciso la figlia 25enne, morta in Pakistan lo scorso 18 aprile. Così i media pachistani. L'uomo, cittadino italiano come la figlia, si sarebbe fatto aiutare da uno dei figli maschi per stringere al collo la ragazza fino a romperle l'osso del collo. La 25enne, cresciuta a Brescia, sarebbe stata uccisa per aver rifiutato un matrimonio combinato. La ...

