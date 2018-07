Overwatch World Cup | roster ufficialmente selezionati

I roster dell' Overwatch World Cup sono stati scelti : Come potete indovinare dal titolo Blizzard ha annunciato, con un comunicato ufficiale, il roster dell'Overwatch World Cup per i vari paesi.Nel corso dell'ultimo mese, 24 Comitati Competitivi dell'Overwatch World Cup hanno lavorato duramente per selezionare i giocatori, desiderosi di guadagnarsi un posto nella squadra del proprio paese. Ora, i roster sono stati scelti e possiamo trovarli a questo indirizzo.La fase a gruppi avrà luogo a Incheon, ...

Overwatch World Cup 2018 : annunciati i gruppi e aperte le votazioni per il Comitato di Competizione : Nelle passate stagioni competitive, i giocatori di Overwatch di tutto il mondo hanno giocato nella ladder non solo per aumentare il proprio indice di valutazione (IV), ma anche per far qualificare il proprio paese per l'Overwatch World Cup 2018. Ed è proprio di Overwatch World Cup che parliamo grazie a un comunicato condiviso da Blizzard che rivela i gruppi della Competizione e non solo.Qui di seguito i dettagli provenienti dal comunicato:Gli ...