Ospiterebbe un migrante in casa sua? Solo 4 vip su 100 dicono si

(Di martedì 10 luglio 2018) ‘Ma lei sarebbe disposto ad ospitare auno degli immigrati sbarcati in Italia di cui ci occupiamo per un periodo limitato?’. È questa la domanda che i giornalisti del quotidiano Il Tempo, fingendosi membri di una inesistente Ong dal nome evocativo di International Open Blue Sea, hanno posto ad un centinaio di vip, ricevendo nella maggior parte dei casi una risposta negativa. Quelli che nell’immaginario collettivo popolare vengono chiamati radical chic, anche se hanno sottoscritto l’appello anti Salvini della rivista Rolling Stone VIDEO, o partecipato all’iniziativa di indossare una maglietta rossa contro il razzismo e in favore dell’accoglienza dei profughi, un po' a sorpresa, anche se non troppo, affermano che non si sognerebbero mai di ospitare un, magari clandestino, nelle loro abitazioni.quattro volti noti hanno detto si, mentre tutti gli altri ...