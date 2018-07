Oronzo e Valentina di Temptation Island sono tornati insieme | tutte le prove

Temptation Island : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi stanno ancora insieme? La verità! : Le registrazioni di Temptation Island sono terminate, ma i telespettatori sono curiosi di capire se la coppia formata da Oronzo Carinola e Valentina De Biasi stanno insieme! Ecco la verità! Il reality show più controverso della tv italiana, Temptation Island ha dato il via alla sua prima puntata. Una volta presentate le sei coppie, Filippo Bisciglia ha separato i fidanzati dalle fidanzati, assegnando ad ognuno di loro, aitanti single e ...

Temptation Island - Oronzo risponde alle critiche sui social dopo la rottura con Valentina : Valentina e Oronzo sono stati la coppia più discussa della prima puntata di Temptation Island 2018, andata in onda ieri sera su Canale 5. I due infatti hanno già fatto il falò di confronto, e la De Biasi ha deciso di tornare a casa da sola, senza Oronzo Carinola, con cui faceva coppia fissa da dieci anni. Nella prossima puntata vedremo comunque un secondo falò chiarificatore (e scommettiamo che Valentina potrebbe perdonare il suo uomo). ...

Valentina De Biasi rompe il silenzio dopo aver lasciato Oronzo : Temptation Island: Valentina torna a parlare dopo aver rotto con Oronzo Valentina De Biasi e Oronzo Carinola di Temptation Island 6 si sono lasciati. Per i pochi che non lo sapessero, la ragazza ha deciso di partecipare al reality show condotto da Filippo Bisciglia per capire meglio se Oronzo sarebbe potuto essere l’uomo della sua vita o meno. La ragazza, prima di partecipare a Temptation Island, ha rivelato di aver spesso e volentieri ...

Valentina - Temptation Island : prime parole dopo la rottura con Oronzo : Temptation Island, Valentina e Oronzo: le prime dichiarazioni della De Biasi Valentina ha deciso di lasciare Temptation Island da sola. La fidanzata di Oronzo ha dichiarato di essere stufa di stare male per colpa dell’atteggiamento di Carinola. In ogni caso, nel corso della prossima puntata vedremo un secondo falò di confronto tra i due. I […] L'articolo Valentina, Temptation Island: prime parole dopo la rottura con Oronzo proviene ...

Temptation Island - Valentina lascia Oronzo : i due si rivedranno? : La prima puntata di Temptation Island ha riservato ai telespettatori molti colpi di scena: Valentina ha lasciato Oronzo dopo 10 anni di fidanzamento, durante il falò di confronto richiesto dal ...

Temptation Island - i vip contro Oronzo. Da Simona Ventura a Facchinetti : 'Valentina - scappa!' : Un atteggiamento da galletto, contraddistinto anche da una bassa dose di eleganza. Oronzo Carinola , uno dei concorrenti della nuova edizione di Temptation Island, non ha perso tempo e si è fatto ...

Oronzo e Valentina si sono lasciati dopo il falò finale ma lui non si arrende - Spoiler : Tra i protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island 2018 vi sono sicuramente Oronzo e Valentina, la coppia che ha tenuto banco nel corso della prima puntata del reality show trasmesso ieri sera su Canale 5. I due fidanzati hanno dovuto affrontare subito dei momenti di crisi e di tensione che li hanno portati a confrontarsi al falò finale dopo appena tre giorni di permanenza nel villaggio delle tentazioni [VIDEO] e addirittura a ...

Temptation Island - Valentina lascia Oronzo. La Rete e i vip sono con lei : Le nuove puntate di Temptation Island ci hanno riservato grandi emozioni, ma hanno creato, come sempre, anche accese polemiche. Soprattutto per quanto riguarda la storia fra Valentina e Oronzo, terminata dopo il primo falò a causa dell’atteggiamento di lui. Fidanzati da dieci anni, i due sono rimasti insieme nonostante i tradimenti di lui, emersi anche a Temptation Island. Quando si è trovato nel villaggio dei fidanzati con le single ...

Temptation island : Oronzo e VALENTINA - chiarimento nella seconda puntata? : Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Temptation island, il pubblico da casa ha avuto modo di conoscere la coppia formata da ORONZO Carinola e VALENTINA De Biasi, protagonista assoluta dell’esordio del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Fidanzati da dieci anni, i due hanno mostrato fin dai primi minuti dei “segni di stanchezza” riguardo alla loro storia d’amore: delusa dai vari tradimenti di ...

Temptation Island - prima puntata : Valentina De Biasi lascia Oronzo Carinola! : Nella prima puntata di Temptation Island 2018 le coppie giunte sull’isola delle tentazioni sono in preda ad una crisi di nervi e alcune di loro sembrano in cerca di un pretesto per sbarazzarsi della propria metà. E Oronzo, fidanzato di Valentina, sembra esserci riuscito, tanto da far decidere la fidanzata di mollarlo! Ma vediamo cosa è successo! E’ iniziata la nuova edizione di Temptation Island e come sempre il reality condotto da ...

Temptation Island - colpo di scena al falò : Valentina lascia Oronzo Carinola. 'Sto di m**da - ma me la vado a riprendere' : di Ida Di Grazia colpo di scena nella prima puntata di Temptation Island in onda su Canale 5, c'è già un addio. Dopo 10 anni Valentina ha deciso di mettere fine alla sua storia con Oronzo . A chiedere ...

Oronzo e Valentina si sono lasciati dopo il falò finale ma lui non si arrende - Spoiler : Tra i protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island 2018 vi sono sicuramente Oronzo e Valentina, la coppia che ha tenuto banco nel corso della prima puntata del reality show trasmesso ieri sera su Canale 5. I due fidanzati hanno dovuto affrontare subito dei momenti di crisi e di tensione che li hanno portati a confrontarsi al falò finale dopo appena tre giorni di permanenza nel villaggio delle tentazioni e addirittura a dirsi addio ...

Tutti contro Oronzo in Temptation Island 2018 : nuovo incontro con Valentina nella seconda puntata? : Tutti contro Oronzo in Temptation Island 2018. La prima puntata del reality sui sentimenti è andata in onda ieri sera con tanto successo di pubblico sia in termini di ascolti che social visto che l'hashtag è rimasto al primo posto per tutta la sera. Gli amanti del trash non aspettavano altro e quando Filippo Bisciglia ha dato inizio alla nuova edizione accogliendo i fidanzati e le fidanzate sulla spiaggia in molti hanno subito fatto il loro ...

Temptation Island. Valentina e Oronzo sono tornati insieme? La verità dopo il reality : La coppia scoppiata della prima puntata della quinta edizione di ”Temptation Island” è quella formata da Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Già prima del via del programma era risaputa l’infedeltà del fidanzato che, nel video di presentazione del reality show condotto dall’ex gieffino Filippo Bisciglia, ha mostrato di essere un uomo pieno di sé e con la ”malattia delle donne”, come lui stesso ha detto. ...