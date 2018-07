ORONZO CARINOLA Temptation Island 2018 | Quando avrete il coraggio di

Nilufar Addati Vs ORONZO Carinola/ Temptation Island 2018 - chi di critica ferisce - di critica.... : Il popolo dei social non le perdona il "tradimento" a Uomini e donne e risponde a tono alle sue accuse ad Oronzo Carinola durante la prima puntata di Temptation Island 2018 (Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Temptation Island - prima puntata : Valentina De Biasi lascia ORONZO Carinola! : Nella prima puntata di Temptation Island 2018 le coppie giunte sull’isola delle tentazioni sono in preda ad una crisi di nervi e alcune di loro sembrano in cerca di un pretesto per sbarazzarsi della propria metà. E Oronzo, fidanzato di Valentina, sembra esserci riuscito, tanto da far decidere la fidanzata di mollarlo! Ma vediamo cosa è successo! E’ iniziata la nuova edizione di Temptation Island e come sempre il reality condotto da ...