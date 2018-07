Oro | sale a 1259 dollari

Il video di Io mi innamOro ancora di Ermal Meta celebra l’amore universale : clip del nuovo singolo : I colori dell'amore nel video di Io mi innamoro ancora di Ermal Meta, nuovo singolo estratto da Non abbiamo armi. Nella clip ufficiale per il nuovo brano in radio, l'artista di Fier ha voluto raccontare il sentimento più importante in tutte le sue sfaccettature. La canzone contenuta in Non abbiamo armi è quindi rivolta a ogni tipo di sentimento, che sia il primo amore o quello per la prima auto. Non ci sono limitazioni: è tutto un mondo a ...

RUBATO IL SEMAFOro DI VIA SALEMI INCROCIO CON VIA ROSARIO BALLATORE : Cristaldi: "Avranno incroci casalinghi da tutelare" "In questi anni abbiamo assistito a tutto e il contrario di tutto, ma il furto di un SEMAFORO ancora ci mancava. Come può una mente umana progettare ...

Lo spread sale di nuovo - per i mercati è colpa di Bagnai e Borghi. Gli economisti della Lega : "Non sanno fare il lOro lavOro" : Dietro la nuova impennata dello spread, di nuovo sopra i 230 punti a metà mattina, c'è la nomina dei leghisti ed euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alla presidenza delle commissioni Bilancio della Camera e Finanze del Senato. A sostenerlo sono diversi trader. "Se l'intervista di Tria ha rassicurato i mercati, è normale che adesso (queste nomine) creino preoccupazione", dice Alessandro Balsotti, portfolio manager di ...

M5S - Beppe Grillo rilancia reddito universale : 'Rischio futuro senza lavOro' : E se vuoi una fiorente economia di mercato, servono molti consumatori che siano in grado di acquistare i beni e servizi. E' molto importante capire che e' l'accesso all'economia di mercato che ...

Grillo : rischio futuro senza lavOro - serve reddito universale : Roma, 20 giu. , askanews, A causa delle crescenti possibilità tecnologiche 'potrebbe attenderci un futuro di alta disoccupazione. O quantomeno, potremmo affrontare sottoccupazione o redditi stagnanti, ...

OroSCOPO DI PAOLO FOX - SETTIMANALE 17-22 GIUGNO 2018/ Chi sale e chi scende? L'analisi delle previsioni : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi e SETTIMANALE dal 17 al 22 GIUGNO 2018 su DiPiù Tv. Venere sorride ai nati sotto il segno del Sagittario. Stelle positive per i Pesci.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 20:08:00 GMT)

Torna nelle sale '2001 Odissea nello Spazio' - capolavOro di Kubrick : Dopo lo straordinario successo ottenuto al box office italiano, '2001: Odissea nello Spazio' di Stanley Kubrick tornerà nelle sale italiane martedì 19 e mercoledì 20 giugno. Per continuare a celebrare ...

LavOro - Istat : nel primo trimestre disoccupazione sale all'11 - 1% : Roma, 12 giu. , askanews, Nei primi tre mesi dell'anno il tasso di disoccupazione, dopo la diminuzione dello scorso trimestre, è aumentato di 0,1 punti in termini congiunturali portandosi all'11,1%. ...

Nuova Classifica WTA – Halep regina con la cOrona! Flop Ostapenko - sale Sharapova : Camila Giorgi scala il ranking : Simona Halep resta al top del ranking femminile e mette in bacheca il primo Slam, scivola fuori dalla top 10 Ostapenko, scalano posizioni Sharapova a Giorgi: la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora in vetta Simona Halep, sicura di aver difeso la prima piazza dopo aver eliminato Muguruza in semifinale, ma che si è tolta lo sfizio ...

LavOro - Istat : ad aprile disoccupazione giovanile sale al 33 - 1% : Stabile il tasso di disoccupazione rispetto a marzo all'11,2% tornata sui livelli della seconda metà del 2012; fra i lavoratori aumentano le donne -

LavOro - Istat : “Ad aprile risale la disoccupazione giovanile. Record di posti a termine - giù quelli stabili” : Occupati in aumento fino a quota 23,2 milioni, 23mila in più rispetto al picco toccato prima della crisi. Ma in aprile, rileva l’Istat, sono cresciuti solo quelli a termine, mentre i dipendenti permanenti sono calati di 37mila unità. Così si rinnova anche il Record assoluto relativo al numero di dipendenti precari: sono 2 milioni 973 mila. E se il tasso di disoccupazione generale resta inchiodato all’11,2%, quello dei giovani under ...

LavOro - Istat : ad aprile disoccupazione giovani sale al 33 - 1% : Roma, 31 mag. , askanews, Ad aprile il tasso di disoccupazione dei giovani 15-24enni sale al 33,1% , +0,6 punti percentuali, e l'incidenza dei disoccupati sulla popolazione è pari all'8,9% , +0,3 ...

Sale il rendimento dei Btp all'asta del TesOro - spread in calo e Borsa in recupero : MILANO - Ore 12:00. Lo spread tra Btp e Bund decennali resta l'osservato speciale degli investitori dopo i picchi di 320 punti - top dal 2012 - raggiunti nella seduta di martedì. Le indicazioni ...

Oro : risale verso 1.300 dollari : ANSA, - ROMA, 30 MAG - L'instabilità dei mercati in Europa raggiunge anche le quotazioni dell'oro sui mercati asiatici che risalgono verso quota 1.300 dollari l'oncia. Il lingotto con consegna ...