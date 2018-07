Ora Li Yonghong vuole realizzare una ' plusvalenza' dalla sua uscita dal Milan

agi

(Di martedì 10 luglio 2018) Ultimi giri di valzer per Li Yonghong. Il misterioso uomo d’affari sta cercando di non farsi spennare da Elliott, che è sempre più chiaramente il nuovo proprietario del. Il fondo americano ha avviato la procedura di escussione del debito ed entro pochi giorni subentrerà 'ufficialmente' all’imprenditore cinese nella guida del club rossonero. A confermarlo all’AGI sono fonti vicine alla vicenda. Li doveva versare 32 milioni ad Elliott entro venerdì scorso. Ma la cifra non è mai arrivata. Il passaggio di proprietà dovrebbe comportare una rivoluzione del Cda del 'diavolo'. L'intenzione di Elliott sarebbe comunque quella di rivendere il prima possibile. In corsa ci sono i soliti nomi: Rocco Commisso, i Ricketts, Dmitrij Rybolovlev. Ma potrebbe aggiungersi anche qualche altro candidato. Non dovrebbero ...