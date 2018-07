Ora la Boldrini invoca l' unità del centrosinistra | Andiamo tutti uniti alle

L'odontotecnico che twittava 'tagliamo la gola a Saviano e Boldrini' Ora è in un mare di guai : C'è in giro gente che ancora crede di poter lanciare il sasso sui social network e poi nascondere la mano. Fuor di metafora: augurare la morte e cancellare il tweet. Ora un odototecnico di Torino si ...

L'odontotecnico che twittava "tagliamo la gola a Saviano e Boldrini" Ora è in un mare di guai : C'è in giro gente che ancora crede di poter lanciare il sasso sui social network e poi nascondere la mano. Fuor di metafora: augurare la morte e cancellare il tweet. Ora un odototecnico di Torino si trova in un mare di guai per quella che, in una intervista a Repubblica, ha definito "un'arrabbiatura momentanea" Come sono andate le cose E' venerdì 22 giugno, in piena ...

Boldrini attacca - ancOra - Salvini : "Disumano - cadaveri in mare" : Un nuovo capitolo della battaglia di Laura Boldrini , e dell sinistra italiana, contro Matteo Salvini . L'ex presidente della Camera dei deputati è tornata a parlare di immigrazione e sbarchi, ...

Boldrini : 'No alleanza fra chi ha perso : Ora nuovo progetto progressista guidato da donne' : Nella giornata di questo sabato 16 giugno a Roma si è svolta l'iniziativa Disegna l'Italia organizzata dalla rete Futura: al mattino si sono svolti vari tavoli tematici sui principali settori di intervento sociale in cui è impegnata la rete politico-sociale, il cui coordinatore nazionale è Marco Furfaro; mentre al pomeriggio si è tenuta l'assemblea plenaria a cui sono intervenuti vari esponenti politici fra i quali il presidente della Regione ...

Migranti : Boldrini a Salvini - spegni twitter e lavOra : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – “Bacioni? Sorrisi? Ma di che parli, hai capito che sei ministro e devi risolvere i problemi, non crearne di nuovi come stai facendo? La campagna elettorale è finita, forza, mettiti a lavorare e spegni twitter per un po’ #BastaPropaganda”. Lo scrive su twitter Laura Boldrini in risposta a Matteo Salvini. L'articolo Migranti: Boldrini a Salvini, spegni twitter e lavora sembra essere il primo su ...

Boldrini attacca Lega e Salvini. Lui la zittisce : "AncOra parla?" : Botta e risposta tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. Lo scontro tra l'ex presidente della Camera e il leader del Carroccio non sembra finire mai, anche ora che il leghista è affaccendato a cercare di far quadrare i conti per la formazione del nuovo governo con il M5S.La sfida parte da Twitter e si propaga nelle dichiarazioni ufficiali. A dare il via alle danze è Salvini che, sui social network, commenta le frasi pronunciate ieri dalla deputata ...

