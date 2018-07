OnePlus 6 Red è disponibile all’acquisto da oggi in Italia

Accreditati ad Android P i vecchi OnePlus 3 e 3T? Indizi favorevoli all’aggiornamento : Potrebbe non essere finita la storia software ufficiale di OnePlus 3 e 3T, che non ci aspettavamo potesse ricevere l'aggiornamento ad Android P, prossima major-release del colosso di Mountain View. Come riportato quest'oggi da 'tuttoAndroid.net', già alcuni mesi fa Oliver Z., dirigente che si occupa della linea presso OnePlus, ha affermato che entrambi i dispositivi, per quanto ormai in là con gli anni, avrebbero proseguito la propria corsa. ...

Tutto su OnePlus 6 Red : configurazione - prezzo e disponibilità : Risulta finalmente disponibile il OnePlus 6 Red, ovvero rivestito di un mantello rosso intenso, un po' come era successo a suo tempo con il OnePlus 5T in versione Lava Red. Sapevamo sarebbe stata solo questione di tempo prima che il prodotto si affacciasse sul mercato: per fortuna il Tutto si è palesato prima di quel che potessimo immaginare. Dopo aver venduto bene in ogni parte del mondo, l'azienda cinese ha ritenuto il caso di rincarare la ...

OnePlus 6 Red è ufficiale e pronto per l’esordio sul mercato : Così come preannunciato da OnePlus, è finalmente arrivato il momento dell'esordio ufficiale sul mercato della variante rossa di OnePlus 6 L'articolo OnePlus 6 Red è ufficiale e pronto per l’esordio sul mercato proviene da TuttoAndroid.