Omicidio Luca Varani | oggi sentenza per Manuel Foffo Ultime notizie | chiesti in Appello

Omicidio Luca Toscano a Sessa Aurunca - bufala e precisazioni sulla scarcerazione dell’immigrato : Si discute moltissimo in queste ore dell'Omicidio Luca Toscano a Sessa Aurunca. Il 77enne è stato letteralmente finito a mani nude da un immigrato, tale Charles Opoku Kwasi, nato nel Ghana 31 anni fa, che a quanto pare viveva in Italia senza una fissa dimora e privo un permesso in Italia da almeno quattro anni. Nello specifico, sta prendendo piede una bufala mista a disinformazione sull'accaduto, in quanto il ragazzo era stato arrestato nella ...

Arezzo. Luca ritrovato in un campo : era morto da un mese. “Non è Omicidio” : Il 26enne di Rigutino trovato morto in un campo: era scomparso a maggio. Gli inquirenti escludono l'ipotesi omicidio, potrebbe essere deceduto in seguito a un malore. Disposta autopsia sul corpo.Continua a leggere

Omicidio Luca Varani : peggiora ancora la situazione per Manuel Foffo : ... chiesto il riconoscimento della premeditazione Tutti ricorderanno il terribile Omicidio di Luca Varani la cui morte, il modo in cui venne ucciso, finì sulla prima pagina della cronaca italiana per ...

Luca Congera - scomparso nel nulla : ora si indaga per Omicidio : C'è una svolta nelle indagini sulla scomparsa nel nulla di Luca Congera, il 50enne di Quartu di cui da mesi si sono perse le...

Omicidio Pamela. Testate e pugni contro il muro - Luca Traini perde il controllo in carcere : Raptus di follia del 29enne maceratese in carcere per la tentata strage dello scorso 3 febbraio. A farlo scattare sono state le ultime notizie sull'Omicidio della 18enne romana, fatta a pezzi e chiusa dentro le valigie: i due nigeriani Lucky Awelima e Desmond Lucky sono stati in parte scagionati.Continua a leggere

