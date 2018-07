Omicidio Colabrese | condannato a 18 anni l' amico omicida

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 luglio 2018) L'Aquila - Il Gup del tribunale della Spezia haa diciottoFrancesco Del Monaco, 24enne originario di Sulmona unico imputato per l'di Giuseppe, suo compaesano di 27, il cui cadavere, in avanzato stato di decomposizione, venne trovato il 9 ottobre 2015 in un bosco di Cerri, nello spezzino. La sentenza, arrivata al termine del processo con rito abbreviato, è stata letta poco dopo le 21 dal giudice per l'udienza preliminare Marinella Acerbi, che ha accolto interamente le richieste del pubblico ministero Claudia Merlino. Del Monaco è statoa sedicipervolontario e l'occultamento del cadavere di, e a dueper lo spaccio di sostanze stupefacenti. La procura sin dall'inizio ha ipotizzato che il delitto fosse stato commesso per non pagare un debito di droga. Secondo la ...