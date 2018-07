Olimpiadi Invernali 2026 | Giuseppe Sala scettico sulle tempistiche della scelta “Temo

Olimpiadi Invernali 2026 : il Coni deciderà la candidata a settembre. Malagò spera in un’alleanza tra Milano e Torino : Quale sarà la candidata italiana ad ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026? Il Coni prende tempo, si deciderà dopo l’estate. Per Giovanni Malagò, numero uno dello sport italiano, il tempo servirà a tentare di unificare le candidature di Milano e Torino, almeno stando a quanto riportato dall’edizione torinese de “La Repubblica“. Verrà anche composta una commissione che passerà al vaglio le candidature (c’è anche ...

Olimpiadi Invernali 2026 - via libera del governo : 'Ora tocca al Coni' : 'Il governo appoggia la candidatura dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, ma a precise condizioni', fa sapere il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. Concetto ...

Olimpiadi Invernali 2026 - sostegno governo a candidatura italiana : Il Consiglio dei ministri, preso atto della volontà espressa dai comuni di Cortina, Milano e Torino di candidarsi a ospitare i Giochi invernali del 2026, ha espresso "la volontà di garantire il ...

Olimpiadi Invernali 2026 - il governo lascia fare al Coni : decisione tra Milano - Torino e Cortina. Graz si ritira - avversario in meno per l’Italia : Il governo Italiano ha deciso di non pronunciarsi su quale sia la città migliore da candidare per ottenere l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Da Palazzo Chigi, infatti, arriva la scelta di lasciare la decisione in mano al Coni ma, secondo le prime informazioni che arrivano da Palazzo Chigi, il Presidente Giuseppe Conte e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti avrebbero elaborato un decalogo di principi che hanno poi ...

Olimpiadi Invernali 2026 - dopo la lite lega-m5s - il governo pronto a lasciare la decisione al coni - Sport : 'La decisione è anche di natura politica', spiegava nei giorni scorsi il presidente del coni Giovanni Malagò, attendendo una indicazione dal governo Cinquestelle-Lega. Poiché invece un'indicazione ...

Olimpiadi Invernali 2026 - oggi parla il governo poi sceglie il Coni. Milano - Torino o Cortina : chi vincerà? : oggi il Consiglio dei ministri discuterà della candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026. Il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, presenterà le proposte delle tre città in corsa, Milano, Torino e Cortina. Tuttavia, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è improbabile che il governo scelga in prima persona la città da candidare, ma piuttosto indichi la strada da percorre al Coni. Infatti il governo dovrà avvallare ...

Olimpiadi Invernali 2026 - presentata la candidatura di Cortina : le parole del presidente della Regione Veneto : Cortina 2026 per riportare la montagna del Veneto e del Trentino Alto Adige al centro delle politiche di sviluppo del nostro Paese e dell’Europa: la candidatura alle Olimpiadi Invernali non è solo una questione sportiva Dalle ore 10.30 di oggi Cortina è ufficialmente in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026. A quell’ora, infatti, è stato notificato via PEC dall’amministrazione comunale cortinese al Coni il ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, che accompagna la candidatura di Cortina a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.Il presidente Zaia ha voluto elencare con ...

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 (2) : (AdnKronos) – E, ancora: “è un’iniziativa che unisce Veneto e Trentino Alto Adige, territori con una grande esperienza nell’organizzazione di questo genere di appuntamenti, che già dispongono di team preparati che possono assicurare un risparmio in termini economici e gestionali. Il progetto sarà oggetto di una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex-ante e certificati ISO 20121 e sarà assolutamente sostenibile sotto ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Milano - Torino - Cortina presentano i dossier. Chi sarà la candidata per l’Italia? I punti cruciali dei fascicoli : L’Italia è in piena corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 ma il CONI deve decidere ancora quale città candidare ufficialmente. L’ente sovrano dello sport azzurro ha ricevuto i dossier delle tre città in lizza e la scelta ufficiale dovrebbe arrivare entro il 10 luglio. Scopriamo qualcosa in più sui vari fascicoli. Milano – Il capoluogo meneghino sembra essere il grande favorito della vigilia. Il sindaco Giuseppe Sala ...