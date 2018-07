Oggi i funerali di Lidia Togni al Santuario Madonna delle Lacrime

Morte ex-sindaco Tongiani : i funerali Oggi alle 15.00 : Massa - Anche la sezione di Massa dell'Anpi, annuncia con profondo cordoglio, la scomparsa del socio Silvio Tongiani di anni 86. "Silvio, fervente antifascista e democratico, è stato un grande uomo, ...

Modica - Oggi i funerali di Nino Spadaro : Si terranno oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni a Modica Alta i funerali di Nino Spadaro, morto ieri a causa di un male incurabile.

Uccide l'ex e si suicida : Oggi i funerali : ANSA, - FIRENZE, 2 GIU - Si sono svolti oggi i funerali per Elisa Amato, la 30enne uccisa una settimana fa dal suo ex Federico Zini, che poi si è suicidato. Circa 500 persone hanno partecipato alle ...

Strage di Erba - Oggi i funerali di Carlo Castagna/ Azouz Marzouk : “Olindo e Rosa non sono colpevoli” : Strage di Erba, oggi i funerali di Carlo Castagna. Azouz Marzouk a La Vita in Diretta: “Olindo e Rosa non sono colpevoli”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:05:00 GMT)

Strage di Erba – Carlo Castagna - Oggi i funerali : Strage di Erba – Si terranno oggi, lunedì 28 maggio 2018, i funerali di Carlo Castagna. Il 75enne è morto nella giornata di ieri mentre si trovava ricoverato in ospedale a Como. La cerimonia si terrà nel pomeriggio, come comunicato dall’Ansa. Carlo Castagna è finito tragicamente nella cronaca nera italiana per il triplice omicidio della moglie Paola Galli, la figlia Raffaella Castagna ed il bambino di quest’ultima Yousseff. La ...

Cronaca ultime notizie : Francavilla - Oggi i funerali di Marina e Ludovica : Fausto Filippone, la ricostruzione della tragedia Cronaca ultime notizie: funerali in forma privata per Fausto Ultimo saluto anche per Fausto Filippone , i cui funerali si sono svolti ieri mattina ...

Oggi i funerali di Saro e Olga : coniugi travolti e uccisi da auto : Oggi alle ore 10,30 nella chiesa di Sant'Elena saranno celebrati i funerali di Saro e Olga, i due coniugi morti dopo esser stati travolti da un'auto.

M.O - Oggi funerali dei 59 palestinesi : 9.05 Saranno sepolti oggi i 59 manifestanti palestinesi uccisi ieri negli scontri con i soldati israeliani durante le proteste contro l'inaugurazione dell' ambasciata americana a Gerusalemme. Il capo del comitato organizzatore delle proteste della società civile, ha detto che oggi non sono previste nuove manifestazioni alla barriera del confine tra la Striscia di Gaza e Israele,anche se si temono nuovi scontri. oggi è la giornata della Nakba,o ...

ULTIME NOTIZIE/ Di Oggi - ultim'ora Usa : McCain non vuole Trump ai suoi funerali - 6 maggio - : ULTIME NOTIZIE oggi, ultim'ora 6 maggio 2018. Usa: McCain non vuole Trump ai suoi funerali. Governo: lunedì consultazioni, M5s apre a Lega.

Roma - Oggi i funerali di Pamela Mastropietro : È arrivato il giorno dei funerali di Pamela Mastropietro, la ragazza Romana di 18 anni uccisa e fatta a pezzi a Macerata. I suoi resti vennero ritrovati in 2 trolley lo scorso 31 gennaio, quando non si avevano più notizie della giovane da oltre 24 ore. Per celebrare il suoi funerali la famiglia ha dovuto attendere oltre 3 mesi, proprio in ragione della complessità delle indagini e degli esami autoptici.I familiari della giovane si sono ...

Pamela - Oggi i funerali. La famiglia : 'contro la barbarie vogliamo giustizia' : A Roma la cerimonia funebre della diciottenne uccisa e fatta a pezzi tre mesi fa a Macerata. Dentro e fuori la chiesa una folla di amici, parenti e gente comune per l'ultimo saluto. Una corona di ...

