Ocse | disoccupazione in calo | Italia maglia nera

Ocse : "Italia terza per disoccupazione - scendono i salari reali" : "I salari reali sono scesi dell'1,1% tra il quarto trimestre 2016 e il quarto trimestre 2017". L'Ocse segnala inoltre un alto livello di insicurezza per quanto riguarda il mercato del lavoro. Intanto l'Inps prevede che serviranno 6 miliardi in più per il Reddito d'inclusione. 5,5 milioni di pensionati sotto i 1.000 euro

