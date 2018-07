Ocse | a maggio disoccupazione scende al 5 | 2%

sportfair

(Di martedì 10 luglio 2018) Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il tasso dinell'area dell', a, è sceso al 5,2% dal 5,3% di aprile. Lo rende noto l'organizzazione internazionale precisando che nell'insieme dell'area ail numero dei disoccupati si attesta a 33,2 milioni: 0,5 mln in più rispetto ad aprile 2008 ma 16,1 mln in meno rispetto al picco di gennaio 2013.Nella zona euro laera stabile aall'8,4%. In Italiadi 0,3 punti percentuali attestandosi al 10,7%.