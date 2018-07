NVIDIA SHIELD TV riceve un aggiornamento di GeForce NOW | che diventa ora gratuito

I saldi estivi sui giochi NVIDIA SHIELD scadono domani - ecco gli sconti fino al 60% : Diversi giochi per NVIDIA SHIELD sono in promozione fino a domani, 6 luglio, con i saldi estivi: ecco i titoli in sconto fino al 60% sul Google Play Store. L'articolo I saldi estivi sui giochi NVIDIA SHIELD scadono domani, ecco gli sconti fino al 60% proviene da TuttoAndroid.

Google Play Film apre al supporto HDR via cast sulle smart TV Sony e NVIDIA SHIELD TV : A un anno di distanza dalle prime mosse di Big G in direzione HDR ecco che su Google Play Film arriva un supporto più esteso a tale tecnologia. Fanno parte dei dispositivi compatibili il box Android TV NVIDIA Shield TV e le smart TV HDR, dispositivi sui quali è possibile vedere contenuti video via cast.

Riprende il roll out di Android 8.0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV : Dopo un'interruzione, dovuta a un paio di problemi tecnici, Riprende il roll out6 dell'aggiornamento di Android 8.0 Oreo per NVIDIA SHIELD TV.