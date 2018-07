Nuovo attacco della Seredova a Buffon Per i miei figli non è bello vedere nel

Matteo Salvini - Nuovo attacco della Trenta : 'Faccia le cose anzichè stare sempre sui giornali' : Il caso 'è chiuso' ha detto lo stesso Matteo Salvini ieri, dopo aver incontrato il premier conte e il collega vicepremier Di Maio. Quello con la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che si era ...

Calciomercato Genoa - spunta un Nuovo obiettivo per l’attacco : Preziosi ha pronta l’ennesima scommessa argentina : Il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Claudio Spinelli, attaccante argentino del Tigre la scorsa stagione nel San Martin Nuova scommessa argentina per il Genoa, il presidente Preziosi ha infatti deciso di puntare su un giovane attaccante del Tigre. Si chiama Claudio Spinelli ed è un classe ’97, profilo che stuzzica e non poco il club rossoblu, che lo segue da vicino e potrebbe portarlo in Italia nei prossimi giorni. In ...

Sequestro fondi Lega - "Attacco a democrazia"/ Per bloccare il denaro non servirà un Nuovo provvedimento : Sequestro fondi della Lega 'ovunque siano fino a 49 milioni di euro': Salvini contesta Cassazione e si appella a Mattarella. Csm 'toni inaccetabili'.

Milan - rivoluzione in attacco : via Kalinic - individuato il Nuovo bomber : Il Milan prepara il via vai in attacco, reparto che va necessariamente rivisto dopo le difficoltà della passata stagione: tutti i dettagli Il Milan nella passata stagione, ha avuto diversi problemi per quanto concerne l’attacco. Poco concreta la squadra prima di Montella e poi di Gennaro Gattuso, tanto da portare a copiose critiche nei confronti di André Silva e Kalinic. Quest’ultimo è finito nel mirino dell’Atletico ...

Guerra commerciale - Trump prepara Nuovo attacco contro Cina. Alert BRI su protezionismo : Nella lista dei pericoli che, secondo la BRI, rischiano di mettere KO l'intera economia mondiale, non poteva mancare il rischio di una escalation della Guerra commerciale. L'avvertimento arriva tra l'altro nelle stesse ore in cui il Wall Street Journal riporta nuove ...

Nigeria - Nuovo attacco di Boko Haram : 23.45 Nuova strage dei miliziani Boko Haram nello Stato Nigeriano del Borno. Almeno 5 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite a Tungushe, dove un kamikaze si è fatto esplodere accanto a un gruppo che dormiva all'aperto. Subito dopo l'esplosione altri terroristi hanno cominciato a sparare all'impazzata. Poi si sono dileguati, non prima di aver bruciato case a automobili e razziato il villaggio.

Macron - Nuovo attacco al Governo Italiano : "Populisti come la lebbra" : Nella giornata in cui il Governo Lega-5 Stelle ha nuovamente chiuso i porti alle navi delle Ong, Emmanuel Macron è tornato ad alzare i toni parlando del Governo Italiano, pur senza citarlo direttamente. Durante un discorso pubblico a Quimper, il Presidente francese è tornato a parlare dei "populisti", paragonandoli alla lebbra: "Voi li vedete crescere come una lebbra un po' dappertutto in Europa, nei Paesi in cui non pensavamo fosse possibile ...

Nuovo attacco di Trump alla Germania : “Paghi di più alla Nato” : Nuovo attacco di Trump alla Germania: “Paghi di più alla Nato” Nuovo attacco di Trump alla Germania: “Paghi di più alla Nato” Continua a leggere L'articolo Nuovo attacco di Trump alla Germania: “Paghi di più alla Nato” proviene da NewsGo.

Atalanta - Nuovo “assalto” per l’attacco : Percassi vuole accontentare il Gasp : Trattativa per l’attacco dell’Atalanta, Gasperini ha chiesto un centravanti che possa andare in doppia cifra nella prossima stagione L’Atalanta ha un obiettivo chiaro per il calciomercato in corso, Gasperini ha chiesto un centravanti prolifico. Petagna potrebbe partire e dunque la società è alle prese con diverse piste da sondare prima di affondare il colpo per l’attacco. L’ultima di queste porta a Genova, dato che ...

Riccardo Riccò - Nuovo attacco al ciclismo : “Non puoi vincere un Giro o un Tour senza doparti. Procurarsi il doping è facile come la droga” : Riccardo Riccò continua a parlare di doping nel mondo del ciclismo e, dopo aver scritto un libro e aver rilasciato diverse interviste, è intervenuto anche a Storiacce, la celebre trasmissione d’inchiesta di Radio 24. Il Cobra ha spiegato ulteriormente alcuni passaggi della sua autobiografia, toccando un tasto già noto: “senza doping non si può vincere, almeno nell’alto livello: senza doping non puoi vincere un Giro o un Tour, ...

Parma - nome Nuovo per l’attacco : spunta Nalini del Crotone : Parma alle prese con il calciomercato, il ds del club emiliano Faggiano si appresta a rafforzare la rosa a disposizione di mister D’Aversa Il Parma sa bene di dover puntellare la rosa in vista della prossima stagione in Serie A. Il ds Faggiano sta dunque muovendo i primi passi di questa calda estate di calciomercato che attende il club emiliano. Dopo le recenti trattative registrate nei giorni scorsi per Borriello e Cigarini, adesso è ...